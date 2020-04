Troisième prototype de vaisseau spatial détruit lors d’un essai de tank

WASHINGTON – Pour la troisième fois en moins de cinq mois, un prototype du lanceur de nouvelle génération Starship de SpaceX a été détruit lors d’un essai dans les installations de la société au sud du Texas le 3 avril, bien que cet échec puisse poser problème avec le test lui-même.

Le véhicule Starship SN3 se trouvait sur le terrain du site d’essai de SpaceX à Boca Chica, au Texas, tôt le matin du 3 avril pour un essai de réservoir cryogénique, où les réservoirs de propergol du véhicule sont remplis d’azote liquide. Peu après 3 h, heure de l’Est, le véhicule cylindrique a semblé s’effondrer à mi-hauteur, provoquant le renversement de la partie supérieure du véhicule.

L’accident marque la troisième fois qu’un prototype de Starship échoue à ce test de réservoir cryogénique. En novembre 2019, le véhicule Starship Mark 1 a subi une défaillance de cloison lors d’un test similaire, faisant voler des débris. La société a déclaré à l’époque que l’incident avait eu lieu lors d’un test destiné à «mettre les systèmes sous pression au maximum, de sorte que le résultat n’était pas complètement inattendu».

Un deuxième véhicule Starship, le SN1, a également été détruit lors d’un essai de réservoir cryogénique le 28 février, cette fois avec le véhicule éclatant près de sa base. Elon Musk, fondateur et chef de la direction de SpaceX, a déclaré que l’échec de ce test semblait provenir d’une “rondelle de poussée” à la base du réservoir qui prend la charge des moteurs Raptor du véhicule.

SpaceX a décidé de démonter le prochain véhicule Starship, SN2, jusqu’à ce réservoir pour tester les performances de la soudure de la rondelle de poussée. Ces tests ont eu lieu début mars sans incident.

Musk, dans un tweet peu de temps après l’incident du Starship SN3, a suggéré que l’échec pouvait être dû à un problème avec le test lui-même. “Nous verrons ce que dit l’examen des données dans la matinée, mais cela pourrait être une erreur de configuration de test”, a-t-il écrit.

Si le test de tanking avait réussi, SpaceX se préparait à effectuer un test de tir statique avec Starship SN3. La Federal Aviation Administration a publié un avis aux aviateurs, ou NOTAM, le 1er avril pour la zone autour du site d’essai du 6 au 8 avril, conformément à un essai de tir statique du véhicule.

Ce test de tir statique peut avoir été suivi d’un test de «saut» à basse altitude, similaire au vol d’août 2019 de son prototype Starhopper, où le véhicule a volé à une altitude d’environ 150 mètres avant d’atterrir sur une plate-forme voisine de celui-ci. -vol de minute. Ce test aurait nécessité un permis expérimental du Bureau des transports spatiaux commerciaux de la FAA, qui n’a pas encore été délivré.

Starship est la phase supérieure du système de lancement de nouvelle génération de la société, qui doit être entièrement réutilisable et prendre en charge les missions de fret et d’équipage. Avec un booster appelé Super Heavy, Starship sera capable de transporter de grandes charges utiles en orbite terrestre et au-delà.

SpaceX a publié plus tôt cette semaine la première version d’un guide d’utilisation du véhicule. Selon le guide de six pages, la «conception réutilisable de base» du système pourra placer plus de 100 tonnes métriques en orbite terrestre basse et 21 tonnes métriques en orbite de transfert géostationnaire. Avec le transfert de propergol en orbite, SpaceX dit que Starship peut transporter plus de 100 tonnes à la surface de la lune ou de Mars.

Une version avec équipage du véhicule, indique le guide, peut accueillir jusqu’à 100 personnes avec «des cabines privées, de grands espaces communs, un stockage centralisé, des abris solaires et une galerie d’observation». SpaceX prévoit le lancement de Starship à partir du Launch Complex 39A au Kennedy Space Center et de ses installations de Boca Chica au Texas. Le guide, cependant, n’a pas proposé de calendrier pour commencer de telles missions, ni d’estimation des prix.