Trump cherche 15,4 milliards de dollars pour la Force spatiale américaine dans le budget de 2021

La demande de 15,4 milliards de dollars continue de financer des programmes gérés par l’Air Force, mais le budget a été élaboré avec la forte contribution de l’US Space Force.

WASHINGTON – La demande de budget de 740,5 milliards de dollars de l’administration Trump pour la défense nationale en 2021 comprend 15,4 milliards de dollars pour l’US Space Force, selon des documents publiés par le Pentagone le 10 février.

L’US Space Force a été créée le 20 décembre en tant que service indépendant du Département de l’Air Force. Dans le budget de 2021, l’US Air Force a transféré 15,4 milliards de dollars de comptes existants à la Space Force.

La demande de 15,4 milliards de dollars continue de financer des programmes et des activités qui étaient gérés par l’Air Force, mais le budget a été élaboré avec une forte contribution de l’US Space Force, a déclaré le chef des opérations spatiales, le général John Raymond.

“J’ai personnellement travaillé sur ce budget de très près dans mes deux casquettes en tant que commandant du Commandement spatial américain et chef de la Force spatiale”, a déclaré Raymond à SpaceNews le 10 février.

“La mécanique de ce budget était telle que l’argent était toujours dans l’Air Force parce que nous n’avions pas encore constitué la Force spatiale”, a déclaré Raymond. “Mais nous avons façonné ce budget.”

Les 15,4 milliards de dollars n’incluent pas environ 800 millions de dollars en frais de personnel qui restent pour l’instant dans le budget de l’Air Force car la Space Force n’a pas encore de système comptable séparé, a déclaré un porte-parole de l’Air Force.

Environ 16 000 membres du personnel de la Force spatiale – à l’exception de Raymond, le chef de la Force spatiale – sont des aviateurs qui faisaient auparavant partie de l’Air Force Space Command et ont été affectés à la Force spatiale. On estime que 6 000 aviateurs seront invités à quitter l’Air Force et à être transférés à la Space Force au cours de la prochaine année, une fois les problèmes administratifs résolus.

L ‘«affectation» à l’US Space Force est similaire au personnel de l’Air Force affecté à des commandements de combattants ou à l’état-major interarmées. Selon les documents budgétaires du DoD publiés le 10 février, la mobilisation de la Force spatiale se poursuivra tout au long de l’exercice 2025.

En raison des transferts de personnel prévus, les effectifs en service actif de l’Air Force en 2021 passent de 511 000 à 505 000 $. Le budget 2021 finance 553 personnes pour constituer le quartier général de la Force spatiale. Le DoD prévoit que le siège social atteindra 1 800 personnes d’ici l’exercice 2025.

L’US Space Force “continuera de s’appuyer sur l’Air Force pour le soutien des fondations et des infrastructures, sauf dans l’exercice de ces fonctions propres au domaine spatial ou essentielles à son indépendance”, a déclaré le document budgétaire.

La Force spatiale de 15,4 milliards de dollars comprend:

10,3 milliards de dollars pour la recherche, le développement, les essais et l’évaluation spatiaux des technologies et des systèmes d’armes. La demande de RDT & E est supérieure aux 9,8 milliards de dollars que le Congrès a affectés à 2020.

2,4 milliards de dollars pour l’achat de satellites et de services de lancement. Le montant est le même congrès affecté en 2020.

2,6 milliards de dollars pour l’exploitation et l’entretien de l’espace. C’est 300 millions de dollars de plus que ce que le Congrès a adopté en 2020.

Environ 100 millions de dollars pour les services par satellite liés à la guerre et les opérations spatiales

Dans son budget de construction militaire de 2021, l’Air Force a demandé 88 millions de dollars pour une installation améliorée des opérations spatiales à la base aérienne de Schriever, dans le Colorado. Il cherche également 20 millions de dollars pour commencer la construction d’une installation de contrôle spatial pour la Garde nationale aérienne à la base aérienne d’Andersen, à Guam.

Articles coûteux dans le budget de la Force spatiale:

Satellites d’alerte aux missiles – La demande de RDT & E comprend 2,3 milliards de dollars pour les satellites d’alerte précoce à infrarouge aérien de nouvelle génération (OPIR de nouvelle génération). L’Air Force a lancé le programme en 2018 en remplacement du système infrarouge spatial (SBIRS). Le Congrès a affecté 1,4 milliard de dollars en 2020 à OPIR de nouvelle génération. Le budget de 2021 comprend 160 millions de dollars pour le large champ de vision, un satellite géosynchrone de 1 000 kilogrammes que l’Air Force lancera en 2020 pour faire avancer la recherche sur l’alerte aux missiles spatiaux.

Lancement de l’espace – Le budget recherche 1,05 milliard de dollars en 2021 pour trois lancements de sécurité nationale. L’Air Force en 2020 a obtenu 1,2 milliard de dollars pour quatre lancements. L’achat de services de lancement est généralement financé deux ans avant le lancement. Le budget comprend 561 millions de dollars pour la RDT & E liée au lancement, qui finance le programme de développement de fusées à frais partagés appelé Accord de service de lancement.

Système de positionnement global – Le budget propose 628 millions de dollars pour l’acquisition de deux satellites GPS 3F (GPS 3 Follow-on). En 2020, le Congrès a affecté 395 millions de dollars à un satellite. Le budget comprend 1,1 milliard de dollars en fonds RDT & E pour le développement de satellites de suivi GPS 3 supplémentaires, des mises à niveau du système de contrôle opérationnel du GPS et l’intégration de nouveaux équipements utilisateur GPS.

Communications par satellite – Le budget propose 789 millions de dollars pour satcom RDT & E. Cela comprend les activités postérieures au lancement du sixième et dernier satellite de communications classifié à très haute fréquence avancé (AEHF). Le lancement d’AEHF-6 est prévu pour 2020. La demande RDT & E soutient également le développement d’une nouvelle famille de satellites de communication tactiques sécurisés et de charges utiles hébergées, ainsi que le développement d’un nouveau satellite global à large bande (WGS-11). Un budget de 68 millions de dollars est prévu pour lancer un programme d’extension de la durée de vie de deux satellites à bande étroite du système multi-objectifs (MUOS) qui sont exploités par la marine américaine.

L’argent de l’espace dans le budget secret

Maintenant qu’il existe une force spatiale indépendante, la structuration d’un budget à long terme pour le nouveau service “sera l’une des choses les plus difficiles à déterminer”, a déclaré le général John Hyten, vice-président du chef d’état-major interarmées et premier promoteur d’une force spatiale.

S’exprimant le 29 janvier lors d’un événement de l’Air Force Association, Hyten a noté que l’un des arguments en faveur d’une force spatiale distincte était que les programmes spatiaux n’étaient pas suffisamment financés par la Force aérienne. Il y avait une perception que l’Air Force “ne s’occupait pas de l’espace”, a-t-il dit.

Transférer l’argent de l’espace de l’Air Force n’est que la première étape, a déclaré Hyten. Un problème plus compliqué est que la majeure partie de l’argent de l’espace de sécurité nationale se trouve dans un compte secret qui fait techniquement partie du budget de l’Air Force mais est «transmis» à des agences de renseignement comme le National Reconnaissance Office.

“Une partie importante du budget de l’espace n’est pas dans un endroit où vous pouvez le voir”, a déclaré Hyten. “C’est un problème, expliquer cela au peuple américain et un problème pour le Congrès de comprendre le montant total des dépenses et d’expliquer cela à leurs électeurs. … Nous devons retirer certains de ces trucs et être en mesure de l’expliquer. »

Près de 20% des 207 milliards de dollars de demande de budget de l’Air Force pour 2021, soit environ 38 milliards de dollars, sont passés.

“L’Air Force n’a aucun contrôle sur elle”, a déclaré le lieutenant-général à la retraite David Deptula, doyen du Mitchell Institute of Aerospace Power Studies, à SpaceNews. «Si ces agences ne font pas partie de la Force spatiale, cet argent de transfert doit être séparé du Département de la Force aérienne pour assurer une compréhension précise de l’allocation réelle des ressources», a déclaré Deptula.

Selon les documents budgétaires du DoD publiés le 10 février, “le financement lié au National Reconnaissance Office ne sera pas transféré à l’US Space Force.”

Dans une interview avec Air Force Magazine, la secrétaire de l’Air Force, Barbara Barrett, a suggéré que le transfert du compte relais à la Space Force soit envisagé.

Todd Harrison, directeur de l’analyse du budget de la défense au Centre d’études stratégiques et internationales, a déclaré vendredi aux journalistes qu’une telle décision était hautement improbable.

“Ce n’est pas une décision du DoD”, a-t-il déclaré. “Ils doivent passer par le Bureau de la gestion et du budget et les crédits parlementaires”, a déclaré Harrison. “Je ne m’attends pas à ce que nous allons voir ce mouvement.”

Harrison a déclaré qu’il était «intéressant que Barrett ait proposé de le déplacer vers le budget de la Force spatiale. Il semble implicitement reconnaître qu’il s’agit de financement spatial, ce que je ne pense pas qu’ils aient reconnu auparavant. »