Trump envisage de limiter les voyages depuis les points chauds du coronavirus américain – .

Le président Donald Trump discute de l’épidémie de coronavirus lors d’un point de presse à la Maison Blanche. (Nouvelles mondiales via YouTube)

En réponse à l’épidémie de coronavirus, les restrictions sur les voyages en Europe seront étendues à la Grande-Bretagne et à l’Irlande lundi – et le président Donald Trump a déclaré aujourd’hui que les limites des voyages à partir de points chauds nationaux tels que la région de Seattle étaient également à l’étude.

Lors d’un briefing à la Maison Blanche sur la réponse de l’administration à l’épidémie, on a demandé à Trump s’il pensait aux limitations des voyages intérieurs.

“En particulier dans certains domaines, oui, nous le sommes”, a répondu le président. «Nous travaillons avec les États et nous envisageons d’autres restrictions.»

Seattle et ses environs dans le comté de King ont été parmi les points chauds les plus chauds dans les premières phases de l’épidémie américaine. Vendredi dernier, le comté de King représentait environ un quart des cas confirmés de coronavirus du pays et près des deux tiers des décès.

Tara Lee, qui dirige le bureau des communications du gouverneur de Washington Jay Inslee, a déclaré que le sujet des restrictions sur les voyages intérieurs n’était pas abordé.

«Le gouverneur et notre personnel ont eu des conversations régulières avec VP [Mike] Pence et son équipe, et cela n’a pas été soulevé », a déclaré Lee à . dans un e-mail. «Le vice-président a déclaré à plusieurs reprises, et le gouverneur a convenu, que nous travaillons bien ensemble.»

Les limites sur les voyages en provenance de Grande-Bretagne et d’Irlande, qui doivent entrer en vigueur à minuit HE lundi, reflètent une restriction de 30 jours précédemment annoncée sur les voyages en provenance d’autres pays européens. Les résidents américains pourront rentrer chez eux, mais devront faire l’objet d’un dépistage et d’une quarantaine de 14 jours à leur arrivée.

Les restrictions ont été étendues en raison d’une augmentation significative des infections en Grande-Bretagne.

Quand un journaliste a noté que le Pentagone avait interrompu la plupart des voyages intérieurs de son personnel et des membres de sa famille jusqu’au 11 mai pour ralentir l’épidémie, Trump a fortement incité les Américains à rester sur place.

“Si vous n’avez pas à voyager, je ne le ferais pas”, at-il dit.

Parmi les autres développements de la réunion d’information:

Trump a salué le vote bipartisan de la Chambre pour approuver un nouvel ensemble de mesures pour répondre aux effets de l’épidémie, y compris le dépistage gratuit des virus, le financement des congés payés et l’amélioration des programmes de chômage et d’aide d’urgence. Cette mesure devrait gagner l’approbation du Sénat et la signature du président la semaine prochaine.

La plupart des croisières à l’étranger seront suspendues pendant 30 jours.

Les détails d’un partenariat public-privé pour faciliter les tests de coronavirus seront annoncés à 17 heures. ET (14 h PT) le dimanche. Il y a eu une certaine confusion sur le statut d’un site de dépistage en ligne développé par Verily, la filiale des sciences de la vie d’Alphabet, mais Pence a déclaré que le site devait être mis en ligne lundi. Il a confirmé que le site se concentrerait initialement uniquement sur la région de la baie.

Deborah Birx, la coordinatrice de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, a reconnu qu’il était possible de propager des coronavirus sans savoir que vous en avez. Elle a noté que les personnes de moins de 20 ans sont moins susceptibles de signaler des symptômes graves. “S’agit-il d’un groupe potentiellement asymptomatique et propager le virus?” elle a demandé. Si c’est le cas, cela pourrait avoir un impact important sur les stratégies de test et de surveillance.

Le président, d’autres fonctionnaires fédéraux et des journalistes ont tous fait vérifier leur température lorsqu’ils sont entrés dans la salle de briefing, et Trump a déclaré qu’il essayait de rompre avec son habitude de se serrer la main. “Nous nous en sortons tous”, a-t-il déclaré. “Serrer la main n’est pas une grande chose à faire maintenant, je suis d’accord.”