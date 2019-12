Trump signe un projet de loi de défense établissant l'US Space Force: ce qui va suivre

"Aujourd'hui marque une réalisation historique alors que nous inaugurons officiellement la nouvelle branche ou notre armée, la US Space Force", a déclaré Trump.

WASHINGTON – Le 20 décembre, le président Donald Trump a promulgué la loi sur l'autorisation de la défense nationale pour l'exercice 2020. Le projet de loi crée l'US Space Force en tant que sixième branche des forces armées américaines.

Trump a signé la NDAA accompagnée de hauts responsables militaires et de la défense lors d'une cérémonie à Joint Base Andrews, dans le Maryland.

"Aujourd'hui marque une réalisation historique alors que nous inaugurons officiellement la nouvelle branche ou notre armée, la US Space Force", a déclaré Trump. "C'est un moment très grand et important."

La NDAA autorise la création de l'US Space Force en tant que branche militaire distincte résidant au sein du Department of the Air Force, de la même manière que le Marine Corps est organisé en tant que service indépendant au sein du Department of the Navy.

"Aujourd'hui est un moment historique pour notre nation alors que nous lançons la Force spatiale américaine", a déclaré la secrétaire de l'Air Force, Barbara Barrett, aux journalistes le 20 décembre.

La Force spatiale est le premier nouveau service militaire créé depuis 1947, lorsque l'Air Force est née de l'US Army Air Corps.

"Notre dépendance à l'égard des capacités spatiales a considérablement augmenté et aujourd'hui l'espace extra-atmosphérique est devenu un domaine de guerre à part entière", a déclaré le secrétaire à la Défense, Mark Esper, le 20 décembre. "Le maintien de la domination américaine dans ce domaine est désormais la mission des États-Unis. Force spatiale. "

L'autorisation de la Force spatiale marque une énorme victoire politique pour Trump, qui a commencé à défendre l'idée d'un service spatial au début de 2018 et a ordonné au Pentagone en juin 2018 d'élaborer un plan pour y arriver.

"La vision du président est devenue une réalité avec le soutien bipartisan et bicaméral écrasant du Congrès", a déclaré Barrett.

La NDAA a autorisé le Sénat le 17 décembre par un vote de 86 à 8, et la Chambre l'a adopté le 11 décembre par une marge de 377 à 48.

Faire en sorte que le Congrès accepte l'autorisation de la Force spatiale a pris des cajoleries importantes de la part de la Maison Blanche, en particulier du côté du Sénat qui avait été sceptique depuis le début. La Chambre était à bord car le House Armed Services Committee était le premier promoteur d'un service spatial et a tenté en vain d'adopter une loi dans la NDAA 2018 pour établir un Space Corps. Le Pentagone, l'Air Force et le Sénat à l'époque étaient catégoriquement opposés, mais tout est venu après que Trump ait pris la cause.

Pour amener les démocrates à voter pour la NDAA, Trump a accepté l'une de leurs principales priorités: accorder aux travailleurs fédéraux 12 semaines de congé payé après la naissance ou l'adoption d'un enfant ou pour gérer les urgences de santé familiale

La NDAA de 738 milliards de dollars autorise 635 milliards de dollars pour les dépenses de base du Pentagone, 23,1 milliards de dollars pour les programmes d'armes nucléaires du Département de l'énergie, 71,5 milliards de dollars pour les opérations de guerre et 5,3 milliards de dollars pour la reprise après sinistre d'urgence des bases militaires. Cela donne aux troupes militaires une augmentation de salaire de 3,1%.

La NDAA autorise la création de l'US Space Force, mais le service prendra des mois et des années pour se former.

Que se passe-t-il à compter du 20 décembre 2019:

L'Air Force renomme l'Air Force Space Command en US Space Force. L'AFSPC est supprimée.

Jusqu'à 16000 militaires et civils de l'Air Force Space Command seront affectés à l'US Space Force. Le Congrès n'a pas autorisé l'embauche de nouvelles personnes.

Le général John «Jay» Raymond de l'Air Force, commandant du US Space Command, sera le premier chef des opérations spatiales (le chef d'état-major de la Space Force) qui deviendra membre des Joint Chiefs of Staff d'ici décembre 2020. .

Le Bureau du Chef des opérations spatiales – alias le quartier général de la Force spatiale – sera installé au Pentagone au cours des 60 prochains jours et doté initialement d'une quarantaine de personnes actuellement affectées à la Force opérationnelle de planification de la Force spatiale, dirigée par le Maj. Gén Clinton Crosier. L'objectif est un effectif d'environ 200 personnes.

Les délais du Congrès se profilent

La NDAA exige d'ici le 1er février 2020, un «plan complet» pour la structure organisationnelle et les besoins de financement prévus de la Force spatiale jusqu'à l'exercice 2025.

Le DoD doit soumettre au Congrès dans les 180 jours un plan de personnel pour la Force spatiale, y compris la manière dont les militaires et les civils seront indemnisés et formés. Toujours dans les 180 jours, un rapport doit être présenté sur la manière dont le DoD intégrera les capacités spatiales au National Reconnaissance Office, à la National Geospatial Intelligence Agency et au U.S. Space Command.

Réorganisation de l'acquisition

La NDAA crée un nouveau poste confirmé par le Sénat de secrétaire adjoint de l'Air Force pour l'acquisition et l'intégration de l'espace (une nouvelle désignation du poste existant d'assistant spécial du secrétaire de l'Air Force pour la politique spatiale).

Le poste d’acquisition et d’intégration de l’espace servira de directeur de l’acquisition de services du Département de la Force aérienne pour les systèmes et programmes spatiaux.

Le Congrès a dirigé la constitution d'un Conseil d'acquisition des forces spatiales. Ni le secrétaire adjoint pour l'acquisition d'espace ni le conseil d'acquisition ne figuraient dans la proposition originale du DoD.

Le conseil relèvera du secrétaire de l'Air Force et comprendra des représentants de la Space Force, de l'Air Force, du DoD, du National Reconnaissance Office et de l'US Space Command.

Le responsable des acquisitions spatiales supervisera le Centre des systèmes spatiaux et des missiles (SMC), le Space Rapid Capabilities Office et la Space Development Agency, qui relève actuellement du sous-secrétaire à la défense pour la recherche et l'ingénierie. Le SDA doit être transféré à la Force spatiale d'ici l'exercice 2022.

Des choses qui prendront du temps

Raymond a déclaré aux journalistes le 20 décembre que la mise en place d'une force spatiale "nous fait vraiment entrer dans une nouvelle ère". Cependant, il reste "des milliers d'actions devront avoir lieu" au cours des mois et des années à venir.

"Les uniformes, le patch, la chanson, la culture d'un service, ce travail va continuer", a déclaré Raymond. «Nous n'allons pas être pressés. Ce n'est pas quelque chose que nous allons déployer le premier jour. "

Communiquer au public l'importance de la Force spatiale pour la sécurité nationale sera une priorité, a-t-il déclaré. Raymond est conscient que la Force spatiale est ridiculisée et qualifiée de «Space Farce» et il pense que c'est un problème. "Ce n'est pas une" farce "", a-t-il dit. "Ceci est critique au niveau national."

Y aura-t-il des «astronautes»?

La façon dont les membres de la Force spatiale seront désignés sera débattue pendant un certain temps avant que le service ne décide d'un nom.

Pour l'instant, la nouvelle branche sera formée avec des aviateurs affectés à la Force spatiale. Un nouveau nom sera éventuellement donné aux membres de la Force spatiale. "Nous voulons développer notre propre identité", a déclaré un haut responsable. "Nous ne voulons pas dire le premier jour" ils vont s'appeler x "".

À terme, les aviateurs seront invités à être transférés en permanence à la Force spatiale. Les quelque 16 000 personnes qui devraient être transférées comprennent 3 400 officiers, 6 200 personnes enrôlées et les autres civils.

En raison de sa petite taille, la Force spatiale continuera de compter indéfiniment sur la Force aérienne pour ses fonctions de soutien et ses frais généraux, mais disposera de ses propres recruteurs et entraîneurs. Les diplômés des académies militaires des autres services seront autorisés à entrer dans la Force spatiale.

Le transfert effectif des aviateurs à la Force spatiale sera un processus laborieux qui nécessitera la mise en place d'un nouveau système de personnel et d'indemnisation. Chaque aviateur devra individuellement se porter volontaire pour être séparé de l'Air Force. Les officiers devraient être renommés et le personnel enrôlé devrait être réenrôlé pour servir dans la Force spatiale. Les civils ne seraient pas touchés car ils continueraient de travailler au sein du Département de la Force aérienne, qu'ils soient du côté aérien ou spatial.

Et l'armée et la marine?

La NDAA ne permet pas au DoD d'affecter des unités spatiales de l'armée ou de la marine à la Force spatiale. L'armée revêt une importance particulière, car elle dispose d'un large éventail d'opérateurs spatiaux et d'experts estimés à plus de 2 000 personnes.

Barrett a déclaré que le plan est de les amener à terme. "Naturellement, l'Amy et la Navy seront partenaires", a-t-elle déclaré. "Au fil du temps, ils seront pleinement engagés." Elle a déclaré que des responsables de l'armée et de la marine ont été impliqués dans la planification et le déploiement de la Force spatiale. Barrett veut également trouver un plan pour que les unités de la Garde nationale et de la Réserve servent dans la Force spatiale.

Combien d'argent la Force spatiale aura-t-elle?