TSMC démarre le développement sur un nœud de processus 2 nm, mais quelles technologies utilisera-t-il?

TSMC a tiré sur tous les propulseurs au cours des dernières années, et la société semble convaincue que cela va se poursuivre au cours des prochaines années. Avec une production large de 7 nm et une production en volume de 5 nm en cours, TSMC regarde au-delà du nœud 3 nm et déclare que les premières recherches sur 2 nm ont maintenant commencé.

Nous ne savons pas quelles technologies spécifiques TSMC déploiera à 2 nm et la société a à peine reconnu le début de ses recherches, il est donc sûr de dire que ce n’est pas encore sûr, mais nous pouvons examiner certaines des attentes générales. La Feuille de route internationale pour les appareils et les systèmes publie des mises à jour périodiques sur l’avenir de la technologie du silicium, y compris un chapitre de 2018 intitulé «More Moore» (cela fait référence à l’évolution continue de la loi de Moore). Dans ce document, ils ont cartographié les développements technologiques attendus pour les futurs nœuds à grands traits:

L’IDRS s’attend à ce que les FET et les FinFET GAA (Gate-all-around) partagent le marché à 3 nm, les GAAFET remplaçant les FinFET à 2 nm. L’acronyme «LGAAFETS» fait référence aux FETS latéraux à porte tout autour, ou GAAFET dans un processeur 2D traditionnel. Des transistors à effet de champ à grille verticale devraient être utilisés dans des structures de transistors 3D encore à développer.

Étonnamment, les projets IDRS verront encore une lithographie de 193 nm déployée jusqu’en 2034. Je m’attendais à ce qu’EUV ait conquis le marché à ce stade pour tous les nœuds de pointe, mais je n’ai pas trouvé d’explication sur ce point dans le rapport pour le moment.

L’IDRS prévoit le déploiement de ce que l’on appelle des EUV «à haute NA». NA est un nombre sans dimension qui caractérise la plage d’angles sur lesquels un système peut accepter ou émettre de la lumière. EUV, par sa nature même, aime à peu près tout faire sauf être émis, donc développer des systèmes optiques qui prennent en charge un dosage EUV efficace sur une plus grande gamme d’angles a été une priorité élevée. L’alternative aux EUV à haute NA est de passer immédiatement aux EUV multi-modèles.

* grognement collectif du public *

Tout ce que les gens n’aiment pas sur le multi-patterning en 193 nm, ils n’aiment vraiment pas le multi-patterning avec EUV. L’IDRS prévoit que les systèmes à haute NA seront déployés pour la première fois à 2 nm.

La technologie d’empilement 3D ne devrait pas beaucoup changer – la matrice sur plaquette et la plaquette sur plaquette seront déployées sur ce nœud ainsi que sur 3 nm. Le prochain changement majeur de nœud, en 2028, introduira une suite de nouvelles technologies.

On ne sait pas exactement à quel type d’échelle de performance les amateurs devraient s’attendre. Selon TSMC, le nœud de 5 nm représente un énorme bond en avant pour la densité (amélioration de 80%) mais seulement un petit gain pour la consommation d’énergie (performances iso 1,2x) et les performances (puissance iso 1,15x). Ce sont de très petits gains pour un changement de nœud majeur, et ils impliquent que nous ne devrions pas attendre beaucoup de gains de performances strictement du nœud. On ne sait toujours pas si ce sera la nouvelle norme ou une pause temporaire.

Notez que l’estimation IDRS de 2025 pour 2,1 nm est basée sur des prévisions faites en 2018. L’IDRS ne prétend pas connaître les dates exactes auxquelles Intel, TSMC ou Samsung introduiront un nœud. Avec le lancement de 5 nm en 2020, nous pourrions nous attendre à 3 nm d’ici 2022 et 2 nm d’ici 2024 à 2025, donc l’estimation semble raisonnable.

Une tendance que nous prévoyons de poursuivre dans le futur est la façon dont Intel et AMD conçoivent de nouvelles capacités pour continuer à améliorer les performances maintenant que la vitesse d’horloge n’est plus sur la table comme c’était le cas auparavant. Chiplets, HBM, EMIB, Foveros et technologies similaires offrent tous des performances supérieures sans dépendre de pilotes historiques tels que des transistors plus petits, une tension d’alimentation inférieure et des horloges plus élevées. Beaucoup d’efforts sont consacrés à l’optimisation de l’ingénierie des matériaux et du placement des circuits afin d’améliorer les performances ou de réduire la consommation d’énergie, précisément parce que les nouveaux nœuds n’apportent plus ces améliorations sans beaucoup de travail supplémentaire.

