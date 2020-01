Twitch Streamer commissionne un clavier mécanique personnalisé de 3 500 $

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Nous ne sommes pas étrangers aux claviers mécaniques coûteux ici, mais un streamer Twitch populaire vient de montrer à tous ses abonnés à quelle profondeur le trou du lapin du clavier peut aller. Turner “Tfue” Tenney vient de mettre la main sur son nouveau clavier personnalisé, qui est une création unique en son genre qui lui a coûté environ 3 500 $.

Le projet est né lorsque Tfue a rencontré Tae Ha Kim, qui crée des claviers entièrement personnalisés sous le nom de Taeha Types. Kim ne se considère pas comme un designer mais plutôt comme un intermédiaire qui peut trouver et assembler les composants nécessaires. Parfois, cela signifie mettre la main sur des composants difficiles à trouver comme les boîtiers Norbauer, mais d’autres fois, il travaille avec un fabricant pour fabriquer un nouveau composant à partir de zéro.

Pour le clavier de Tfue, Kim a travaillé avec un fabricant personnalisé appelé Keycult pour obtenir le boîtier et le PCB. Keycult fabrique des claviers en très petits lots, mais il accepte également des commissions qui commencent autour de 2000 $. Ce boîtier était un peu plus car il est entièrement personnalisé, avec la poignée de Tfue fraisée dans la lunette et un travail d’anodisation violet-bleu fantaisie. Ayant vu beaucoup de claviers personnalisés de mon temps, je peux dire que je n’ai jamais rien vu de tel.

La plupart des claviers mécaniques personnalisés proviennent de fournisseurs qui les fabriquent en petits lots. Un «achat groupé» permet aux amateurs de se regrouper pour atteindre la quantité minimale de commande (MOQ) nécessaire – c’est comme une précommande, sauf que les acheteurs acceptent tous les risques au lieu d’un détaillant. Le clavier commandé par Tfue n’est pas forcément meilleur que ces claviers, mais il est beaucoup plus rare. Par conséquent, c’est astronomiquement plus cher.

Le tableau possède de nombreuses fonctionnalités que vous voyez dans d’autres claviers personnalisés. Il utilise le facteur de forme populaire de 60%, ce qui signifie qu’il n’y a pas de flèches dédiées, de ligne f et de touches de fonction. Il a également des commutateurs NovelKeys Cream, qui sont des commutateurs linéaires de poids moyen qui sont devenus très populaires parmi les amateurs. L’ensemble du boîtier est en plastique POM, qui est un matériau «autolubrifiant» qui permet un mouvement plus fluide. Ces commutateurs sont chers (6,50 $ pour 10) et sont souvent en rupture de stock. En plus des commutateurs, Kim a utilisé un jeu de clés appelé GMK Striker, qui n’était disponible que dans une série limitée l’année dernière pour environ 150 $.

Mettez tout cela ensemble et vous avez un clavier de 3 500 $. De toute évidence, la partie la plus coûteuse était le logement sur mesure. C’est le coût d’avoir quelque chose de vraiment personnalisé – tant de choses que nous achetons ne sont abordables que parce qu’elles sont fabriquées à grande échelle. Personne d’autre n’a le clavier de Tfue.

