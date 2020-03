Un acteur de film de Marvel arrêté par le FBI pour avoir vendu de faux médicaments contre les coronavirus – .

Des agents du FBI ont arrêté un homme qui prétendait vendre des remèdes et des traitements contre les coronavirus.

L’homme s’est avéré être Keith Lawrence Middlebrook, un acteur qui a eu de petits rôles dans plusieurs films hollywoodiens à gros budget, y compris Moneyball ainsi que Thor de Marvel, Iron Man 2 et Iron Man 3.

Middlebrook encourt jusqu’à 20 ans de prison après avoir tenté de recueillir des fonds auprès d’investisseurs pour son entreprise frauduleuse.

Il n’y a pas de traitement ou de traitement connu pour l’infection au COVID-19, et les vaccins en cours de développement pourraient prendre jusqu’à 18 mois pour parvenir aux médecins.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

La pandémie de coronavirus qui se propage actuellement à travers le monde a fait ressortir le meilleur de bien des gens. Les travailleurs de la santé, les scientifiques et les citoyens ordinaires vont au-delà de l’appel du devoir pour atténuer les dommages causés par le virus et travailler à une solution à long terme. Mais tout le monde n’a pas de si bonnes intentions, et certains utilisent l’épidémie pour faire de l’argent rapidement comme ils le peuvent.

Des agents du FBI ont récemment arrêté un homme californien qui tentait de profiter de l’épidémie de COVID-19 en vendant ce qu’il prétendait être des remèdes contre l’infection virale. L’homme, Keith Lawrence Middlebrook, a commercialisé ses faux traitements sur YouTube, se vantant d’avoir développé à la fois une «pilule de prévention des coronavirus» ainsi qu’un médicament injectable pour guérir ceux qui étaient déjà infectés.

Middlebrook était audacieux dans ses manœuvres scummy, allant même jusqu’à chercher des investisseurs dans sa «société» qui cherchaient à profiter de ce qui serait sûrement un boom de la demande de traitements contre les coronavirus. Malheureusement pour lui, une réunion qu’il a organisée avec un investisseur potentiel pour livrer certaines des pilules l’a mis face à face avec un agent du FBI.

Middlebrook n’est pas exactement un nom familier, mais il a participé à de nombreux blockbusters et émissions de télévision. Il avait des rôles petits ou non crédités dans Iron Man 2, Iron Man 3, Moneyball, Thor, The Sopranos, Entourage et plusieurs autres.

Un rapport du ministère de la Justice révèle encore plus sur le régime bizarre:

Middlebrook a frauduleusement sollicité des fonds avec des promesses de bénéfices massifs pour une entreprise qu’il a appelée Quantum Prevention CV Inc. (QP20), et il a faussement affirmé auprès d’au moins un investisseur potentiel qu’Earvin “Magic” Johnson était membre du conseil d’administration, selon l’affidavit à l’appui de la plainte. M. Johnson a confirmé aux enquêteurs qu’il ne savait rien de la société de Middlebrook.

Middlebrook a affirmé que les traitements avaient fonctionné, affirmant qu’au moins un patient confirmé au COVID-19 avait été «guéri» dans les quatre jours suivant la réception d’une injection de l’un de ses médicaments. Il a utilisé ces fausses déclarations pour solliciter d’énormes sommes d’argent auprès des investisseurs, promettant des rendements de 200 à 300% sur des investissements pouvant atteindre 1 million de dollars.

“Pendant ces jours difficiles, des escroqueries comme celle-ci utilisent des mensonges flagrants pour exploiter nos peurs et nos faiblesses”, a déclaré le procureur américain Nick Hanna dans un communiqué. «Bien qu’il s’agisse de la première affaire criminelle fédérale dans le pays découlant de la pandémie, ce ne sera certainement pas la dernière. J’exhorte à nouveau tout le monde à se méfier des réclamations médicales bizarres et des fausses promesses d’immenses profits. Et à ceux qui commettent ces stratagèmes, sachez que les autorités fédérales sont en vigueur pour protéger tous les Américains, et nous prendrons des mesures énergiques contre quiconque cherche à tromper le public pendant cette période critique. »

Middlebrook encourt maintenant jusqu’à 20 ans de prison et son entreprise d’huile de serpent a été écrasée.

Source de l’image: Olaf Heil / imageBROKER / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.