Un analyste d’Apple réduit les attentes en matière d’expédition par rapport au coronavirus

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

L’impact du coronavirus chinois continue de ricocher dans le monde entier, avec une probabilité croissante de toucher l’économie mondiale. Plusieurs segments de l’industrie chinoise ont averti que les bénéfices pourraient être affectés par la maladie.

Maintenant, l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a déclaré qu’il s’attend à ce que le coronavirus frappe les expéditions d’iPhone d’Apple jusqu’à 10% en raison de la baisse de la production causée par une maladie en Chine.

“Notre dernière enquête indique que l’offre d’iPhone est affectée par le coronavirus et, par conséquent, nous avons réduit les prévisions d’expédition d’iPhone de 10 pour cent à 36-40 millions d’unités au 1T20”, a déclaré Kuo dans une note dimanche. Apple ne rapporte plus le nombre d’iPhones qu’elle vend par trimestre, mais Kuo estime que les expéditions au premier trimestre 2019 étaient d’environ 38 millions d’appareils.

Apple avait un énorme Q4 pour terminer 2019, donc il se dirigera vers 2020 en bonne forme quoi qu’il arrive. Tim Cook a déjà mis en garde contre l’impact du coronavirus et il a donné une fourchette assez large de revenus, entre 63 milliards de dollars et 67 milliards de dollars.

L’impact du coronavirus sur l’économie mondiale n’est pas théorique – il se produit déjà. Axios rapporte que Starbucks, Levi Strauss, Disney, Apple, JP Morgan et Google ont pris diverses mesures pour arrêter les opérations, arrêter la production ou interdire les déplacements des employés. La Chine a pris des mesures pour mettre fin aux échanges boursiers de certaines sociétés lundi après l’ouverture anticipée qui a été fortement négative, selon ForeignPolicy.com. La BBC écrit que la Chine injectera 16 milliards de dollars dans son économie pour aider à stabiliser la situation et à apaiser les craintes des investisseurs concernant l’impact à long terme du coronavirus.

À l’heure actuelle, la pensée est divisée quant à l’ampleur du risque à long terme. Le coronavirus n’est pas particulièrement meurtrier, mais il devrait avoir un impact plus important sur l’économie chinoise que le SRAS, en partie parce que l’économie est beaucoup plus grande maintenant qu’elle ne l’était alors. MarketWatch dit que par rapport au SRAS:

«[T]e virus de Wuhan a frappé dix ans dans un marché haussier pour les actions. Les évaluations ne sont plus bon marché et, dans certains cas, un peu tendues, les investisseurs sont plus susceptibles de chercher une excuse pour vendre plutôt que d’acheter », a écrit Shearing. “Le potentiel du virus à déclencher une correction significative du marché est beaucoup plus important maintenant qu’il ne l’était à l’époque.”

Il a également été signalé que les antiviraux et les médicaments anti-VIH existants pourraient être efficaces contre ce coronavirus, et la situation est encore ancienne. À l’heure actuelle, il est impossible d’estimer l’ampleur ou la portée de l’impact mondial du virus.

Maintenant lis: