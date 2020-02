Un analyste prédit qu’Apple lancera un Mac ARM au premier semestre 2021

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Un éminent analyste et observateur d’Apple Ming-Chi Kuo a déclaré aux investisseurs qu’il pensait que la société basée à Cupertino lancerait un système basé sur son propre silicium plutôt que sur n’importe quelle puce d’Intel au 1H 2021. Un tel SoC utiliserait une licence architecturale ARM et probablement dériver étroitement des divers efforts mobiles de l’entreprise.

Nous entendons périodiquement des rumeurs selon lesquelles Apple prévoit exactement ce type de départ. La première fois que j’ai abordé le sujet, c’était en 2014, mais nous avons également eu plusieurs fuites en 2018 et 2019. Au fil des années et de l’amélioration des performances des SoC d’Apple, il est devenu plus facile d’imaginer la société lançant un nouveau matériel construit autour des produits ARM plutôt qu’Intel. Les malheurs et les retards de 10 nm d’Intel sont un autre exemple de la raison pour laquelle beaucoup de gens pensent qu’Apple veut suivre cette voie. La société simplifierait son écosystème, capturerait une part plus importante des bénéfices du MacBook grâce à sa propre fabrication, et serait en mesure de profiter du prestige du «passage» du mobile au bureau avec une puce qui pourrait théoriquement se comparer au meilleur Intel (ou AMD) ) ont à offrir.

Kuo a eu raison sur de nombreuses prédictions d’Apple auparavant – suffisamment pour que cela vaille la peine de le prendre au sérieux – mais il s’est également trompé sur certains moments. En 2018, Kuo avait prédit qu’Apple lancerait un tel système en 2020. Maintenant, il a été repoussé à 2021. Mais dans ce genre de situation, se tromper sur le timing n’est pas la même chose que se tromper sur l’effort. Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles Apple pourrait retarder le lancement officiel d’un produit basé sur du silicium qui est très en développement, notamment vouloir attendre qu’il dispose de toutes les fonctionnalités qu’il a l’intention d’introduire et de fonctionner selon les performances qu’il souhaite leur offrir. L’entreprise aurait également pu choisir d’attendre et de déployer du matériel jusqu’à ce que des fonctionnalités ou capacités logicielles spécifiques soient verrouillées pour une période donnée.

En 2014, l’idée qu’Apple abandonne Intel était ridicule étant donné l’état de la technologie CPU de l’entreprise. En 2020, cela semble beaucoup plus plausible. Bien qu’il soit difficile de comparer les performances entre les SoC ARM exécutant iOS et un PC Windows, les comparaisons de performances qui ont été faites montrent qu’Apple dépasse tous les autres fournisseurs de SoC ARM en termes de performances par cœur et a comblé l’écart avec les processeurs Intel et AMD.

Le problème de l’émulation (ou peut-être «problème»)

Le gros problème (peut-être) pour Apple est que l’émulation logicielle n’est pas un moyen terriblement efficace pour offrir des performances efficaces dans des logiciels écrits pour une architecture différente. Le plus grand niveau de contrôle d’Apple sur son propre écosystème l’aiderait ici, mais la société ne peut pas forcer les développeurs de logiciels tiers à publier de nouvelles versions logicielles pour son matériel ARM ou à les publier selon son propre calendrier. Dans le passé, quand Apple a réalisé ce type de commutateur, il est toujours passé à une conception de processeur beaucoup plus performante. Actuellement, l’A13 Bionic est à peu près au même niveau que les puces de bureau d’AMD et d’Intel, mais ce n’est pas beaucoup plus rapide. Il n’est pas clair non plus si Apple serait autorisé à offrir une couche de compatibilité x86 64 bits – le propre émulateur Windows 10 de Microsoft ne dispose pas de cette fonctionnalité.

La plus grande question pour Apple? Combien cela se soucie. La plus grande différence entre Apple en 2005 et Apple en 2020 est que le Macintosh représente un pourcentage beaucoup plus faible des revenus de l’entreprise. Apple peut se pencher sur la question de la compatibilité x86 et ne pas se soucier si le résultat final est une part de marché inférieure pour les Mac s’il peut capturer une plus grande part des bénéfices par système. Il pourrait également être disposé à prendre un coup sur les ventes immédiatement après le changement (car la réintroduction de problèmes de compatibilité toucherait probablement les ventes), avec le pari que cela ramènerait ces clients à long terme avec une ingénierie CPU supérieure. Ou, il peut croire qu’il peut résoudre le problème avec la bonne solution d’émulation et un cœur de processeur ARM suffisamment bon.

Si le but d’Apple est d’introduire un cœur de processeur qui concurrence sur les mobiles, les ordinateurs de bureau et les postes de travail, il importe que l’entreprise puisse construire une puce pour correspondre à 28 cœurs de Xeon. S’il décide de se retirer de ces efforts ou de ne cibler qu’une partie de ce marché, il ne le fait pas.

Voici la note complète, gracieuseté de MacRumors:

Nous prévoyons que les nouveaux produits d’Apple adopteront dans 12 à 18 mois des processeurs fabriqués par processus de 5 nm, y compris le nouvel iPhone 2H20 5G, le nouvel iPad 2H20 équipé de mini LED et le nouveau Mac 1H21 équipé du processeur de conception propre. Nous pensons que la prise en charge de l’iPhone 5G, l’adoption par ‌iPad‌ d’une technologie de panneau de taille moyenne innovante et la première adoption par Mac du processeur de conception propre sont toutes des stratégies de produit et de technologie essentielles d’Apple. Étant donné que le processeur est le composant central des nouveaux produits, nous pensons qu’Apple a augmenté les investissements liés au 5 nm après l’épidémie. En outre, Apple occupant davantage de ressources de fournisseurs liés entravera les développements des concurrents.

Les concurrents dans la dernière phrase sont beaucoup plus susceptibles d’être d’autres développeurs de SoC pour smartphones comme Qualcomm plutôt que AMD. Qualcomm et Apple sont désormais en concurrence pour être les premiers à adopter, tandis qu’AMD a suivi la technologie des semi-conducteurs. Apple, par exemple, présentera du matériel 5 nm cette année, tandis qu’AMD lancera des mises à jour 7 nm des produits existants. Au moment où AMD tire le levier sur 5 nm, les rendements de TSMC seront plus élevés et Cupertino se tournera lui-même vers le prochain nœud.

