Un anticorps anti-coronavirus crucial pourrait être prêt plus tôt que prévu – .

La Corée du Sud prévoit de mener des essais cliniques pour un médicament COVID-19 basé sur des anticorps plus tard cette année, dans le but de préparer le médicament l’année prochaine.

Le pays estime qu’un vaccin ne sera pas prêt avant la fin de 2021 au plus tôt, ou plus probablement en 2022.

D’autres pays ont utilisé le plasma de survivants de la nouvelle maladie à coronavirus pour traiter les cas graves de COVID-19.

Les médecins traitent le COVID-19 avec une large gamme de thérapies, essayant de prévenir les complications et de soigner les symptômes. Cependant, il n’y a pas de médicaments spécifiques pour le nouveau coronavirus et cela explique pourquoi vous continuez à entendre parler de remèdes qui peuvent fonctionner sur certains patients et échouer sur d’autres. Les professionnels de la santé mènent plusieurs études pour voir quels médicaments ont une chance d’améliorer le pronostic du COVID-19, mais rien ne peut évoluer trop rapidement à cet égard. Les vaccins seront finalement le seul moyen de prévenir l’infection et, espérons-le, d’éradiquer la maladie, mais nous devrons attendre encore 18 mois pour les obtenir. Avant cela, la Corée du Sud pourrait avoir un médicament COVID-19 basé sur le seul type de remède qui fonctionne actuellement: le traitement par anticorps.

Le système immunitaire crée des anticorps qui traitent tous les agents pathogènes qui pénètrent dans le corps. Cela explique pourquoi certains patients COVID-19 ne présentent même pas de symptômes: leur réponse immunitaire est si bonne que le virus est anéanti. Ces patients peuvent donner du plasma sanguin contenant les anticorps à d’autres patients et les faire cicatriser plus rapidement. C’est le seul traitement connu pour bien fonctionner à ce stade pour COVID-19, et c’est quelque chose qui peut être utilisé pour toute maladie infectieuse.

Cependant, l’ensemble du processus est lent. Vous devez trouver des donneurs qui correspondent à vos patients et vous devez rechercher des anticorps. À New York, un programme pilote teste également le nombre d’anticorps dans le plasma. Des projets similaires ont également été utilisés dans d’autres pays. Dans un cas inhabituel de COVID-19 en provenance de Chine, une personne infectieuse pendant 49 jours a reçu des anticorps et s’est rétablie.

La Corée souhaite développer un médicament à base d’anticorps qui pourrait être prêt d’ici l’année prochaine. Le pays ira de l’avant avec le test d’un traitement à base d’anticorps pour COVID-19 dans l’année, rapporte le Korea Times. La synthèse d’un tel médicament pour le traitement au COVID-19 pourrait être un développement critique et nous aiderait à gagner encore plus de temps jusqu’à ce que les vaccins soient disponibles dans le monde entier.

Le rapport révèle également que la Corée a prélevé un grand nombre d’échantillons de sang auprès de personnes infectées par le virus et les utilisera dans des tests de dépistage d’anticorps plus tard cette année. Le pays prévoit également d’utiliser le plasma sanguin des patients récupérés pour en soigner d’autres au cours des deux à trois prochains mois. La Corée attend un vaccin fin 2021 ou 2022.

La Corée du Sud a été l’un des pays qui a réussi à freiner la propagation du nouveau coronavirus en effectuant des tests approfondis et une recherche des contacts parmi les personnes infectées. Le pays a connu un pic brutal de cas à la mi-février, presque simultanément avec l’Italie. Mais la Corée du Sud a une charge de travail COVID-19 de 10 613 cas jeudi matin, contre 165 000 + en Italie.

