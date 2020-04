Un astronaute de la NASA de retour sur Terre révèle la chose qui lui manquera le plus – .

La NASA Jessica Meir reviendra sur Terre cette semaine après un long séjour à bord de la Station spatiale internationale.

Être membre de l’équipage de l’ISS, c’est déjà vivre dans une sorte d’isolement, mais Meir dit qu’elle pense qu’elle se sentira encore plus isolée une fois de retour sur Terre, en raison de la pandémie de coronavirus.

Pour les astronautes vivant à bord de la Station spatiale internationale, la pandémie de coronavirus est comme un film d’horreur sauvage se déroulant sous leurs pieds. Ils peuvent rester tranquilles en sachant que le virus n’est pas présent à bord de la station spatiale, mais être si éloigné de sa famille et de ses amis pourrait avoir des conséquences néfastes sur n’importe qui, surtout lorsqu’une crise sanitaire mondiale se déroule.

Pour Jessica Meir de la NASA, qui reviendra sur Terre cette semaine après son arrivée initiale sur le chemin de l’ISS en septembre de l’année dernière, l’ajustement sera différent de tout ce que les astronautes de la NASA ont connu auparavant. Elle retournera dans un pays au milieu d’un verrouillage sans précédent, avec des directives de distanciation sociale modifiant radicalement la vie quotidienne.

“Il est assez surréaliste pour nous de voir cette situation se dérouler sur la planète ci-dessous”, a déclaré Meir lors d’une récente conférence de presse à distance à bord de la station spatiale. “Nous pouvons vous dire que la Terre est toujours aussi magnifique que toujours d’ici, il est donc difficile de croire à tous les changements qui se sont produits.”

En effet, le retour des astronautes sur Terre en ce moment sera différent de ce qu’il a été dans le passé. Plutôt que de célébrer la fin d’une mission réussie dans l’espace, les scientifiques devront accepter des félicitations par téléphone ou par chat vidéo. Pour Meir, il y a une chose simple, elle a dit qu’elle allait manquer plus que tout, en retournant sur un terrain solide: les câlins.

«Je pense que pour moi, ce sera toujours agréable de revenir en arrière et de voir des endroits et des visages familiers», dit Meir. «Il sera certainement très difficile de ne pas pouvoir faire de câlins à ma famille et à mes amis. C’est quelque chose, après être resté ici pendant sept mois, et étant le type de personne que je suis, ce sera difficile pour moi de le faire, mais je sais que cela fera partie du jeu pendant un certain temps. “

C’est fou à penser, mais les astronautes à bord de la station spatiale ont actuellement plus de liberté d’interaction les uns avec les autres que nous ne le faisons ici sur Terre. Ils sont coupés du reste d’entre nous, mais leur petite famille de stations spatiales peut toujours être dans des quartiers étroits sans se soucier de propager une maladie potentiellement mortelle.

«Je pense que je me sentirai plus isolé sur Terre que je ne le faisais ici parce que cela fait partie de notre routine attendue ici, et nous sommes tellement occupés avec tant d’autres activités incroyables et nous avons cet incroyable point de vue du La Terre en dessous de laquelle nous ne ressentons pas vraiment autant cet isolement. »

