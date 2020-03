Un autre employé de la NASA a COVID-19, forçant le travail à domicile – .

Un employé de la NASA en Alabama a été testé positif au COVID-19, ce qui a provoqué un verrouillage et une commande obligatoire de travail à domicile.

Toutes les autres installations de la NASA encouragent désormais le personnel à travailler à domicile.

Le travail essentiel à la mission passe maintenant à l’arrière de la sécurité.

Ce n’est que la semaine dernière que la NASA a été forcée de fermer son centre de recherche Ames dans la Silicon Valley après qu’un employé du centre ait été testé positif pour COVID-19. L’agence spatiale a renvoyé le personnel à la maison, élevant le centre à la «phase 3», qui est le label de la NASA pour une commande obligatoire de travail à domicile.

Maintenant que le virus continue de se propager à travers le pays, un autre site majeur de la NASA a été touché par le mandat «Stage 3». Cette fois, c’est le Marshall Space Flight Center en Alabama. Tous les employés de l’établissement seront obligés de travailler depuis leur domicile et le personnel aura «un accès restreint au centre jusqu’à nouvel ordre», selon un communiqué de presse de la NASA.

L’épidémie de COVID-19 a tout le monde un peu sur le bord, et avec raison. L’infection peut facilement passer d’une personne à l’autre, elle est très contagieuse, et même ceux qui ne présentent pas de symptômes peuvent être porteurs du virus et le transmettre à d’autres. Dans cet esprit, de nombreuses entreprises demandent aux employés de travailler à domicile, et la NASA n’est pas différente.

Une désignation de niveau 3 signifie que la NASA force son personnel dans une installation spécifique à travailler à domicile. Ames et Marshall font face à cette réalité en ce moment, mais qu’en est-il des nombreux autres centres de la NASA à travers le pays? La NASA adopte désormais une approche proactive dans tous les domaines, émettant un mandat de phase 2 qui «encourage fortement» les employés à travailler à domicile, mais ne le rend pas obligatoire.

«Bien que nous n’ayons pas de cas confirmés de COVID-19 dans un autre centre de la NASA à ce jour, le 14 mars, par prudence, tous les autres centres de la NASA passent à l’étape 2 de notre cadre d’intervention. Les directeurs du centre ont été en contact avec leurs employés au sujet de ce changement de statut et des étapes à venir », a déclaré l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, dans un communiqué.

«À l’étape 2, le télétravail est fortement encouragé pour les employés qui peuvent travailler à distance. J’ai demandé aux employés de rapporter à la maison leur ordinateur portable, leur cordon d’alimentation, leur badge NASA et tout autre équipement nécessaire pour travailler efficacement depuis un autre emplacement, ainsi que les objets personnels essentiels dont ils pourraient avoir besoin. »

Le personnel de la NASA sera en contact permanent avec leurs superviseurs, et la NASA demande aux employés de rester à la maison s’ils se sentent malades, même si leur installation spécifique est ouverte et qu’ils effectuent un travail essentiel à la mission. Cela pourrait entraîner des retards dans certains projets de la NASA, mais la sécurité du personnel est évidemment la priorité absolue ici.

