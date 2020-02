Un bateau de croisière japonais devient un scénario de cauchemar pour le coronavirus – .

Alors que le coronavirus chinois continue de faire des ravages dans le pays et dans les différents endroits où il a réussi à se libérer des frontières de la Chine, les conseils aux personnes en danger d’infection sont restés largement les mêmes. Évitez les zones où le virus est connu pour se propager, et si vous vous trouvez dans l’une de ces zones, évitez tout contact avec à peu près tout le monde.

Un endroit où ces conseils ne sont pas très utiles est sur un bateau de croisière, et Diamond Princess du Japon est actuellement aussi proche d’un scénario de cauchemar de coronavirus que vous pourriez jamais imaginer. Le virus a pénétré dans le navire, qui contient près de 4 000 passagers et membres d’équipage, probablement d’un passager qui ne savait pas qu’il était infecté.

Maintenant, l’ensemble du navire de croisière est en quarantaine et les passagers sont testés un par un pour le virus. Jusqu’à présent, plus de 60 passagers ont été testés positifs pour le virus, et personne n’est autorisé à quitter le navire. Jusqu’à présent, le nombre de passagers testés est d’environ 300, ce qui représente une petite fraction de la capacité totale.

La situation est encore pire en raison du fait que de nombreux passagers du navire sont âgés, ce qui les expose à un risque accru de complications avancées de l’infection. Les responsables de la santé qui testent les passagers et l’équipage se concentreront sur ceux qui signalent des symptômes, mais il n’est pas clair s’il y aura suffisamment de temps pour tester les 3 700 passagers et membres d’équipage au cours de la période de quarantaine.

Les autorités adoptent une approche analytique pour tester l’infection, et les personnes séropositives lèvent le drapeau rouge indiquant que leur famille et leurs amis à bord du navire peuvent également être porteurs du virus. C’est une entreprise compliquée, et les passagers resteront enfermés à bord du navire jusqu’à ce que les autorités japonaises décident qu’il est sûr de les laisser partir.

Source de l’image: FRANCK ROBICHON / EPA-EFE / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

