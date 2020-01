Un blizzard ridicule a enterré Terre-Neuve sous plusieurs pieds de neige, et les images sont surréalistes – .

L’hiver est bel et bien sur nous ici aux États-Unis, et bien que pelleter à quelques pieds (ou même à seulement quelques pouces) de neige peut être une vraie douleur, ce n’est rien comparé à ce que les résidents de Terre-Neuve, au Canada, ont eu à supporter.

Nous parlons pieds et pieds de neige, dérivant dans des monticules massifs et incitant le gouvernement à dire à tout le monde d’éviter de voyager n’importe où sauf en cas d’urgence absolue. Si vous avez passé du temps sur Twitter ou tout autre réseau social au cours des deux derniers jours, vous avez peut-être déjà vu les vidéos, mais si ce n’est pas le cas, vous allez vous faire plaisir.

Je veux dire, regardez ça:

C’est vraiment assez incroyable. Chaque fois que vous pensez que la neige est aussi haute que possible, elle continue de monter. Finalement, tout le véhicule est englouti, avec la congère massive qui s’étend sur la route et couvre également le camion de l’autre côté de la rue.

C’est sauvage, mais croyez-le ou non, ce n’est pas le timelapse de la neige le plus époustouflant du week-end. Voici, une véritable apocalypse de neige:

C’est comme ça que de voir un blizzard avaler toute votre maison au cours d’une journée. C’est en fait assez terrifiant, car vous savez juste que vous ne pouvez vraiment rien y faire, mais asseyez-vous et attendez qu’il cesse de s’accumuler. Bien sûr, c’est là que le vrai travail commence.

Les résidents de vastes régions de Terre-Neuve font de leur mieux pour sortir de la tempête, creusant des sentiers dans la neige afin de pouvoir au moins quitter leur maison si nécessaire, mais les déplacements sont toujours incroyablement difficiles. Les autorités locales dans des villes comme St. John’s demandent aux résidents de s’éloigner des routes si possible. Certaines stations-service et pharmacies ont ouvert dimanche pour fournir aux résidents les éléments essentiels les plus essentiels, mais il faudra un certain temps avant que la vie ne revienne à la normale.

Source de l’image: Andrew Vaughan / AP / Shutterstock

