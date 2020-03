Un chat vient d’être testé positif pour le coronavirus – .

Un chat en Belgique a été confirmé positif au COVID-19 après avoir montré plusieurs symptômes, notamment de la diarrhée, des vomissements et des difficultés respiratoires.

Le chat a probablement contracté l’infection de son propriétaire, qui était récemment revenu d’un voyage en Italie du Nord, l’une des zones chaudes de coronavirus les plus importantes d’Europe.

Les scientifiques qui évaluent le cas disent que la transmission de l’homme à l’animal n’est pas un moyen courant de propager la maladie.

Un chien à Hong Kong a été testé positif pour le nouveau coronavirus il y a quelques semaines, et ce bon garçon est finalement décédé de vieillesse après s’être remis de la maladie. Maintenant, un chat en Belgique a contracté COVID-19 de son maître, qui a également été testé positif pour le nouveau coronavirus. Ce n’est pas le chat dans l’image ci-dessus. Celui-ci traverse juste une rue inhabituellement calme en Turquie, un pays qui fait également face à une grave épidémie de coronavirus.

La première transmission d’homme à chat a été confirmée par le SPF belge Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement. Une semaine après le retour du propriétaire d’un voyage en provenance du nord de l’Italie, le chat a commencé à développer des symptômes tels que diarrhée, vomissements et problèmes respiratoires. Le propriétaire a envoyé des échantillons au laboratoire du Dr Daniel Desmecht à la Faculté de médecine vétérinaire de Liège, rapporte Live Science. Les résultats étaient positifs, montrant des niveaux élevés de SARS-CoV-2 dans les échantillons. Comparativement, le chien de 17 ans atteint du virus a été testé faiblement positif. Un deuxième chien a été testé positif mais n’a montré aucun symptôme de la maladie.

“Le chat s’est rétabli après 9 jours”, a déclaré le virologue et porte-parole fédéral de l’épidémie de coronavirus belge Steven Van Gucht.

Cela ne veut pas dire que tous les chats et les chiens attraperont la maladie des humains, juste qu’il y a une certaine similitude entre les récepteurs humains et chats auxquels le coronavirus se lie. “La protéine féline ACE2 ressemble à l’homologue humain ACE2, qui est très probablement le récepteur cellulaire qui est utilisé par Sars-CoV-2 pour l’entrée dans les cellules”, a déclaré Van Gucht.

Les chiens et les chats ont également contracté de faibles niveaux de virus du SRAS au cours de l’épidémie de 2003, et d’autres cas peuvent continuer de se produire. Mais il n’y a eu aucun rapport de virus passant des animaux de compagnie à leurs propriétaires. “Nous pensons que le chat est une victime secondaire de l’épidémie en cours chez l’homme et ne joue pas un rôle important dans la propagation du virus”, a déclaré le même virologue.

Par ailleurs, les autorités françaises ont conseillé aux propriétaires d’animaux de se laver les mains après avoir caressé un animal domestique.

Pour prouver que le chat a été infecté par le nouveau coronavirus, un deuxième type de test est requis. Les scientifiques rechercheront des anticorps qui prouveront que le système immunitaire du chat a combattu l’infection. Les tests auront lieu une fois que le chat ne sera plus en quarantaine, auquel cas il reviendra probablement à ignorer son propriétaire en un rien de temps.

Quant aux chiens, ils pourraient s’avérer utiles dans la lutte contre la nouvelle maladie. Des chercheurs britanniques cherchent à former des chiens pour détecter les patients atteints de coronavirus, un type de test peu orthodoxe qui pourrait être crucial.

