Un chercheur sur le vaccin contre le coronavirus dit que les gens peuvent recevoir le COVID-19 deux fois – .

La nouvelle infection à coronavirus générera une immunité, mais elle pourrait ne pas durer aussi longtemps que la résistance au vaccin COVID-19 induite par un vaccin, a déclaré un chercheur.

Les survivants du COVID-19 pourraient être infectés à nouveau dans les années à venir, a noté le chercheur, ce qui a tendance à être vrai pour tous les coronavirus et pas seulement pour le SRAS-CoV-2.

Un vaccin pourrait être en mesure de générer une réponse immunitaire plus robuste, a déclaré le chercheur de l’Université d’Oxford.

De plus en plus de survivants au COVID-19 sont à nouveau positifs pour le nouveau coronavirus, et certains d’entre eux présentent même des symptômes bénins la deuxième fois. Les chercheurs tentent de comprendre les raisons pour lesquelles cela se produit, car ce n’est pas le genre de question que nous pouvons nous permettre de laisser sans réponse. C’est non seulement crucial pour la recherche sur l’immunité au COVID-19, mais aussi pour atténuer les nouvelles flambées et élaborer des politiques pour assouplir les restrictions de distanciation sociale. Si les patients retestent positifs, cela signifie-t-il qu’ils sont infectieux? S’agit-il d’une erreur de test? Est-il possible qu’ils aient été réinfectés?

Jusqu’à présent, on pense que les personnes dont le test est positif à nouveau n’ont pas été réinfectées par quelqu’un d’autre. Au lieu de cela, le virus peut avoir dormi à l’intérieur et une réponse immunitaire plus faible peut l’avoir ressuscité. Mais un chercheur qui travaille sur un candidat vaccin COVID-19 a déclaré que les personnes qui se sont remises de la maladie pourraient être à nouveau infectées. Cependant, cela ne peut probablement pas se produire dès que vous y pensez, et cela n’explique probablement pas pourquoi les patients récupérés sont à nouveau positifs.

Le professeur Sarah Gilbert de l’Université d’Oxford a déclaré à la BBC que l’immunité induite par l’infection pourrait ne pas durer aussi longtemps que l’immunité induite par le vaccin. Les chercheurs espèrent commencer des essais cliniques au Royaume-Uni cette semaine.

Gilbert a dit que si quelqu’un a été infecté par le nouveau coronavirus, il est probable qu’il pourrait être infecté à l’avenir. Il est peu probable que cela se produise à court terme, mais un peu plus tard. On ne sait pas combien de temps dure l’immunité induite par l’infection, mais le professeur spécule sur au moins plusieurs années. Si cela s’avère exact, les survivants du COVID-19 devraient être immunisés contre la maladie jusqu’à ce qu’un vaccin soit largement disponible.

Le vaccin de l’Université d’Oxford n’est que l’un des 70 candidats et le grand public devra attendre jusqu’à 18 mois pour l’obtenir.

Le professeur a également déclaré que le coronavirus est bon pour ne pas laisser une réponse immunitaire robuste, ce qui expliquerait pourquoi vous pourriez à nouveau contracter la maladie. Ceci est valable pour COVID-19 et d’autres coronavirus, mais un vaccin devrait offrir un effet plus durable.

Oxford utilise un virus différent pour fabriquer un vaccin COVID-19, a noté Gilbert. “Avec l’adénovirus que nous avons utilisé pour fabriquer le vaccin, vous obtenez de fortes réponses immunitaires, et ils restent à un niveau élevé pendant une longue période de temps”, a-t-elle déclaré. Gilbert a ajouté qu’avec son candidat vaccin MERS, il y avait une forte réponse immunitaire pendant au moins un an. Des recherches supplémentaires seront nécessaires pour voir combien de temps l’immunité au COVID-19 dure, mais le professeur semble suggérer qu’une personne pourrait ne pas avoir besoin d’une nouvelle inoculation au COVID-19 chaque année, comme c’est le cas avec les vaccins contre la grippe.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires et il est trop tôt pour dire quels vaccins candidats seront les plus efficaces pour prévenir les infections à COVID-19.

