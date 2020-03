Un chien testé positif pour le coronavirus, mais personne ne sait encore ce que cela signifie – .

Alors que le coronavirus COVID-19 continue de tenir les experts de la santé du monde à l’affût, avec de nouveaux cas surgissant quotidiennement dans de nombreux pays différents, un nouveau rapport en provenance de Chine suggère que le virus peut également affecter le meilleur ami de l’homme. Le South China Morning Post rapporte que des responsables du bien-être animal à Hong Kong ont déclaré qu’un chien d’un patient COVID-19 avait été testé positif au virus.

Le rapport laisse de nombreuses questions sans réponse, et les affirmations de l’agence ont déjà été critiquées. Les résultats ont été rapportés comme une confirmation «faiblement positive» de l’infection au COVID-19, mais étaient strictement basés sur des prélèvements de la bouche et du nez de l’animal.

Le pire des cas serait que la transmission de la maladie d’humain à animal soit possible. Pour que cela soit confirmé, des analyses de sang doivent être effectuées. Selon le rapport, les échantillons de sang ont été prélevés sur l’animal mais étaient toujours en attente au moment où l’agence a fait sa déclaration. Le chien est un Poméranien de 17 ans.

La chose la plus importante à noter ici est le fait que les tests de détection de virus ont été positifs sur des écouvillons qui auraient pu contenir le virus après son expulsion du propriétaire de l’animal. Les chiens attrapent beaucoup de choses sur leur langue, et il est possible que tout virus présent dans la bouche ou le nez du chien soit là parce qu’il vivait à proximité d’un humain infecté.

Un test sanguin montrera si l’animal a été réellement infecté par le virus ou non. La soi-disant «infection de bas niveau» pourrait ne pas réellement signifier que le chiot était porteur du virus, ce qui est évidemment le meilleur résultat.

Maintenant, si les tests sanguins reviennent positifs pour le virus et qu’il s’avère que la transmission du virus de l’homme à l’animal est possible, les choses deviendront beaucoup plus intéressantes et pas dans le bon sens. Nous attendrons les résultats officiels avant de plonger dans des scénarios encore plus dramatiques, mais toute cette saga vaut vraiment la peine d’être surveillée.

Source de l’image: Justus De Cuveland / imageBROKER / Shutterstock

