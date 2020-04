Un chien vient d’être testé positif pour le coronavirus pour la première fois aux États-Unis – .

Dans une récente étude de recherche sur les coronavirus à l’Université Duke, une famille entière a été testée pour le virus, y compris leurs deux chiens et leur chat.

Le carlin de la famille, Winston, a été testé positif pour le coronavirus qui cause COVID-19, ce qui en fait le premier cas confirmé de coronavirus chez un chien aux États-Unis.

La famille dit que Winston n’était malade que depuis quelques jours et se sent beaucoup mieux maintenant.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Au cours de la même semaine où les Centers for Disease Control and Prevention ont élargi leurs lignes directrices sur la distance sociale pour inclure les animaux de compagnie, le premier chien a été testé positif au nouveau coronavirus aux États-Unis. WRAL en Caroline du Nord rapporte qu’une famille de Chapel Hill a participé à une étude à l’Université Duke dans laquelle le père, la mère et le fils ont été testés positifs pour le virus. Ils ont également fait tester leurs animaux de compagnie et leur carlin, Winston, était également positif.

Le Dr Chris Woods, l’investigateur principal de l’étude, a confirmé que le «virus qui cause le COVID-19 a été détecté» chez le chien et a déclaré qu’il pensait que c’était la première fois qu’un chien était testé positif dans le pays.

La mère impliquée dans l’étude était Heather McLean, pédiatre à Duke, qui dit que Winston éprouvait des symptômes mineurs qui l’ont amenée à croire qu’il aurait pu être infecté.

“Les roquets sont un peu inhabituels en ce qu’ils toussent et éternuent d’une manière très étrange”, a expliqué McLean à WRAL. “Il semble donc presque qu’il bâillonne, et il y a eu un jour où il n’a pas voulu manger son petit-déjeuner, et si vous connaissez des carlins, vous savez qu’ils aiment manger, alors cela semblait très inhabituel.”

Le 1er avril, la famille McLean a participé à l’étude de recherche sur l’étude moléculaire et épidémiologique des infections suspectées (MESSI). Les médecins sont venus chez eux et ont écorché le nez et la bouche des humains tout en prélevant des échantillons oraux des deux chiens et du chat de la famille. Les McLean ont également un lézard, mais il n’a pas été testé. Winston était le seul animal de compagnie à avoir été testé positif, tandis que la fille, Sydney, était la seule humaine à être revenue négative.

“(Winston) lèche toutes nos assiettes et dort dans le lit de ma mère, et nous sommes ceux qui nous ont mis le visage dans le visage”, a déclaré le fils, Ben McLean. “Donc, il est logique qu’il ait (coronavirus).” La bonne nouvelle est que Winston n’a été malade que pendant quelques jours, et les McLean disent qu’il va beaucoup mieux maintenant.

“J’espère que nous en apprendrons davantage grâce à l’étude de recherche, et je pense que parce qu’il n’y a pas beaucoup d’études et d’échantillons d’animaux, nous ne savons pas encore”, a déclaré Heather McLean. “Mon conseil est de ne pas trop vous inquiéter.”

Source de l’image: Jennifer Peltz / AP / Shutterstock

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.