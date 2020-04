Un conseiller scientifique de la Maison Blanche dirigera la National Science Foundation – temporairement – .

Kelvin Droegemeier, conseiller scientifique de la Maison-Blanche, prend la parole lors d’une séance de discussion ouverte à Seattle lors de la réunion annuelle de février de l’American Association for the Advancement of Science. (AAAS via YouTube)

Le président Donald Trump a nommé Kelvin Droegemeier, conseiller scientifique de la Maison Blanche, au poste de directeur par intérim de la National Science Foundation.

Droegemeier, météorologue de formation, comble le vide laissé cette semaine à la fin du mandat de six ans du directeur de la NSF, France Cordova. Il continuera à être le conseiller de Trump sur les questions scientifiques ainsi que le directeur du Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche.

En décembre dernier, Trump a nommé Sethuraman Panchanathan, vice-président exécutif et directeur de la recherche et de l’innovation à l’Arizona State University, pour occuper la première place de la NSF – mais le Sénat n’a pas encore voté pour confirmer la nomination. “Mon rôle à la NSF est temporaire car nous attendons tous avec enthousiasme la confirmation rapide du Sénat par le Dr Panchanathan”, a déclaré Droegemeier dans un communiqué.

Droegemeier a été bien considéré par la communauté scientifique. Cordova a déclaré que «la NSF continuera de prospérer sous sa direction», a déclaré Peter McPherson, président de l’Association of Public and Land-Grant Universities, «c’est formidable que nous ayons un leader scientifique aussi précieux qui sert déjà notamment le gouvernement qui peut intervenir pour cette mission temporaire mais critique. ”