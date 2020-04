Un consortium de l’industrie spatiale préoccupé par la santé financière des petites entreprises

Le Space Enterprise Consortium pourrait envisager d’augmenter les opportunités pour les petites entreprises.

WASHINGTON – Le Space Enterprise Consortium – une organisation créée en 2017 pour inciter les entreprises spatiales à travailler sur des contrats militaires – sonde les entreprises pour évaluer l’impact de la pandémie de coronavirus sur les entreprises.

Le consortium connu sous le nom de SpEC est dirigé par le Space and Missile Systems Center de l’US Space Force à Los Angeles. Il compte plus de 350 entreprises membres, dont beaucoup sont des startups spatiales et des petites entreprises.

Dans un courrier électronique adressé aux membres le 15 avril, dont une copie a été partagée avec SpaceNews, le consortium a déclaré qu’il souhaitait identifier les entreprises qui comptent moins de 50 employés et qui pourraient être financièrement stressées.

“Comme vous le savez, COVID a accru les inquiétudes du gouvernement concernant la santé de la base industrielle de défense”, a indiqué l’e-mail. «Le Space and Missile Systems Center aimerait comprendre combien de membres de la SpEC sont« très petits »- définis comme 50 employés ou moins. Nous vous demandons de bien vouloir répondre à cet e-mail – les données peuvent soutenir le financement lié à COVID pour des opportunités supplémentaires de SpEC. »

Les hauts responsables du DoD et du SMC ont exprimé leurs inquiétudes quant à la pression exercée par la pandémie sur les entreprises qui développent des technologies de pointe pour l’armée américaine.

En utilisant un processus de passation de marchés non traditionnel appelé autres autorités de transaction, la SpEC sollicite des offres pour des projets et attribue des contrats beaucoup plus rapidement que les agences d’approvisionnement traditionnelles. Jusqu’à présent, plus de 500 millions de dollars de projets de technologie spatiale ont été attribués. Projets SMC, le consortium accordera 12 milliards de dollars de projets au cours des 10 prochaines années.