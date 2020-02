Un coronavirus fait périr le directeur d’un hôpital chinois et provoque une grande confusion – .

Le directeur d’un hôpital de Wuhan, en Chine, âgé de 51 ans, est décédé après avoir été infecté par le virus que son personnel hospitalier travaille si dur pour contenir et traiter. La mort de Liu Zhiming a été signalée, puis rétractée, puis reportée à nouveau au cours de plusieurs heures lundi, menant des reportages médiatiques qui étaient tout simplement surréalistes.

Comme le rapporte Gizmodo, la mort de Zhiming a été déclarée lundi par plusieurs médias d’État, mais il n’a pas fallu longtemps avant que des rapports contradictoires affirmant qu’il était encore en vie commencent à circuler. Les informations sur sa mort ont commencé à disparaître, et des informations supplémentaires selon lesquelles le directeur était encore en traitement sont apparues brièvement avant que la Commission de la santé de Wuhan (chinoise) ne mette fin à l’affaire tôt mardi, confirmant la mort de Zhiming.

Ce n’est pas la première fois que les rapports de décès liés à l’épidémie de coronavirus sont couverts de controverse. Plus tôt ce mois-ci, Li Wenliang, un médecin réputé pour avoir été l’un des premiers à dénoncer l’épidémie bien avant qu’elle ne soit largement signalée, est décédé après avoir été infecté par le coronavirus. Les informations concernant la mort de Li prêtaient à confusion, certains médias chinois signalant sa mort tandis que d’autres la contestaient. Finalement, la vérité sur la mort de Li est devenue le consensus.

Cette affaire sert à souligner davantage le flux souvent déroutant d’informations en provenance de Chine concernant le virus, le nombre de personnes infectées et le nombre de morts. Beaucoup ont critiqué le gouvernement chinois et les ont accusés de cacher la véritable ampleur de l’épidémie, et le fait que les médias publics du pays ne semblent pas se décider sur des informations importantes comme celle-ci ne fait que douter davantage.

