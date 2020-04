Un dirigeant de Rocket Lab affirme que l’entreprise est bien positionnée pour affronter la crise

La pause dans les opérations de lancement donne à Rocket Lab le temps de se concentrer sur son activité satellite.

WASHINGTON – Le principal site de lancement de Rocket Lab en Nouvelle-Zélande est temporairement fermé en raison de l’épidémie de coronavirus. Mais le petit fournisseur de lancements s’attend à se remettre sur la bonne voie plus tard cette année et est optimiste quant à son lancement et à sa petite entreprise de satellites, a déclaré Richard French, directeur des services de lancement du gouvernement mondial chez Rocket Lab.

Alors que les effets de la pandémie de coronavirus se font sentir dans l’industrie spatiale, French a déclaré que Rocket Lab est bien placé pour gérer la crise en raison de son portefeuille mixte d’activités commerciales et gouvernementales.

«Nous sommes vraiment optimistes quant aux prochaines années. Le gouvernement américain est un client très fort », a déclaré French le 31 mars lors d’un événement en ligne DefenceOne.

Le ministère de la Défense, le National Reconnaissance Office et la NASA ont tous pris des commandes, a noté French. Entre les lancements commerciaux et gouvernementaux, a-t-il déclaré, «en 2020, nous sommes complets. Et 2021 commence à se remplir. »

Le premier lancement du véhicule Electron de Rocket Lab pour l’US Space Force est prévu pour la fin de l’année dans le complexe de lancement américain de la société à Wallops Flight Facility, en Virginie. Le premier lancement du Rocket Lab National Reconnaissance Office a eu lieu en janvier à partir du site de Nouvelle-Zélande. «Nous étions sur le terrain, prêts à lancer le deuxième satellite NRO quelques jours avant que l’ordre ne soit passé pour le fermer.»

En février, la NASA a attribué un contrat à Rocket Lab pour le lancement en 2021 d’une mission cubesat.

Après la réouverture du pad néo-zélandais, “nous sommes prêts à revenir à notre cadence de lancement mensuelle”, a déclaré French.

La pause dans les opérations de lancement donne à Rocket Lab le temps de se concentrer sur son activité satellite, a déclaré French. «Nous effectuons un travail de conception détaillée qui n’obtenait pas autant d’attention lorsque nous nous concentrions uniquement sur les opérations.»

Il y a un an, Rocket Lab a dévoilé une nouvelle gamme de petits photons basés sur la scène de coup de pied que la société utilise sur sa fusée Electron.

Les satellites photoniques ont été conçus pour des missions gouvernementales et commerciales, a déclaré M. French, et la société a vu l’intérêt des secteurs civil et de la défense du gouvernement américain. Photon a réservé une commande pour une mission de la NASA en orbite lunaire l’année prochaine.

Le français a déclaré que l’incertitude actuelle sur les programmes commerciaux à la suite de la faillite de OneWeb présente une opportunité pour les activités de satellites de Rocket Lab qui peuvent répondre à la demande de mégaconstellations en orbite terrestre basse ou de missions lunaires et lointaines.

Il est trop tôt pour prédire ce qui se passera avec l’espace commercial pendant et après la pandémie, a déclaré French.

L’un des clients commerciaux de la société est Capella Space, qui construit une constellation de satellites radar à synthèse d’ouverture. «Ils sont bien positionnés avec un équilibre entre les gouvernements et les clients commerciaux.»

French a déclaré que de nombreuses sociétés spatiales commerciales se tourneront vers le DoD pour leurs activités futures. «Je pense que certains dirigeants réfléchis considèrent les capacités commerciales comme un élément important de la stratégie et de la politique», a-t-il déclaré. «J’espère qu’ils continueront à adopter une vision à long terme.»

Chaque agence gouvernementale a des points de vue différents sur la façon de tirer parti de l’espace commercial, a déclaré French. «Vous devez apprendre à travailler avec eux. Travailler avec différentes agences nous permet d’ajuster nos processus et d’avoir une vue plus sophistiquée sur la façon de servir le commerce et le gouvernement.