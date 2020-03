Un dragon femelle de Komodo accouche sans sexe, n’a pas besoin d’homme – .

Une femelle dragon de Komodo au zoo de Chattanooga reproduit sans compagnon.

Des tests ADN sur ses trois nouveau-nés ont révélé qu’elle leur avait donné naissance sans fécondation.

Peu d’espèces sont capables de cet exploit, appelé parthénogenèse.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Une femelle dragon de Komodo nommée Charlie, sous la garde du zoo de Chattanooga au Tennessee, a donné naissance à trois nouveau-nés sans l’aide d’un dragon mâle. L’événement rare est célébré par le zoo, qui essayait de générer une grossesse depuis un certain temps, mais le mâle avec lequel Charlie était jumelé n’a finalement pas été le père des nouveau-nés.

Kadal, le dragon mâle de Komodo, a été placé avec Charlie, mais le personnel du zoo n’a jamais vu les deux dragons se reproduire. Pourtant, Charlie est tombé enceinte et un trio de nouveau-nés a été le résultat. Les minuscules dragons, qui sont tous des hommes, ont ensuite subi un test ADN pour déterminer si Kadal était le père. C’est là que le zoo a eu une grosse surprise.

Incroyablement, les nouveau-nés n’étaient pas le rejeton de Charlie et Kadal, mais ils étaient seuls Charlie. Cet exploit incroyable est rendu possible grâce à un processus appelé parthénogenèse, dans lequel une femelle d’une espèce produit une progéniture sans l’aide d’un mâle. Peu d’espèces en sont capables, mais les dragons de Komodo sont connus pour être l’un des rares qui le soient.

«En septembre 2019, nous avons annoncé que notre femelle dragon de Komodo, Charlie, était devenue la première mère de trois nouveau-nés», écrit le zoo de Chattanooga dans un article sur Facebook. «À l’époque, on ne savait pas s’ils étaient le produit d’une reproduction avec notre mâle, Kadal, ou si une parthénogenèse s’était produite. Les résultats de l’ADN montrent que les nouveau-nés ont en fait été reproduits par parthénogenèse! »

Mais pourquoi une espèce devrait-elle pouvoir se reproduire en solo? Comme le dit le zoo, c’est une situation compliquée. “Dans la nature, les dragons de Komodo vivent principalement isolés et deviennent souvent violents lorsqu’ils sont approchés, ce qui a permis à ces animaux d’évoluer pour se reproduire sexuellement et parthénogénétiquement”, explique le post. Les membres de l’espèce sont si opposés les uns aux autres que les femelles ont commencé à faire des bébés par leurs propres moyens. C’est assez sauvage.

Le travail biologique dans les coulisses est assez étonnant. Dans la parthénogenèse, un ovule est fécondé à l’aide d’un autre ovule, plutôt que du sperme d’un mâle de l’espèce. Cela permet aux femelles de se reproduire même si aucun mâle n’est là, ou peut-être qu’elles n’aiment tout simplement pas leurs options de reproduction, comme ce fut apparemment le cas lorsque Charlie a rencontré Kadal.

Dans tous les cas, le zoo de Chattanooga dispose désormais d’un trio de nouveau-nés de dragon de Komodo. Onyx, Jasper et Flint n’ont été visibles par le public que pendant une courte période, mais nous pouvons être assurés qu’ils sont entre de bonnes mains avec le personnel du zoo et qu’ils réapparaîtront probablement bientôt.

Source de l’image: Zoo de Chattanooga

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.