Un équipage de l’ISS répare un détecteur de matière noire de 2 milliards de dollars

Il y a dix ans, la NASA, le CERN et des dizaines d’autres institutions se sont regroupés pour construire le spectromètre magnétique alpha (AMS) au coût de 2 milliards de dollars. Cet instrument avancé a aidé les scientifiques à étudier la matière noire depuis son perchoir sur la Station spatiale internationale, mais les composants ont commencé à échouer ces dernières années. L’AMS n’a jamais été conçu pour être fonctionnel, mais après une série de sorties dans l’espace, les astronautes ont réussi à ressusciter ce module scientifique coûteux.

L’AMS est arrivé à la Station spatiale internationale en 2011 lors de l’une des dernières courses de fret de la navette spatiale. L’équipe ne pensait pas qu’il serait possible de réparer l’instrument en orbite, il n’a donc pas été conçu en pensant aux réparations. L’AMS ne devait fonctionner que pendant trois ans, mais les informations qu’il a fournies sur la nature et la quantité de matière noire se sont avérées extrêmement précieuses. Alors que les pompes de refroidissement de l’instrument commençaient à tomber en panne, les agences spatiales ont décidé de tenter de réparer l’AMS.

L’an dernier, la NASA a envoyé des outils spécialisés et des pièces de rechange à l’ISS en préparation de l’opération de réparation, qui devrait prendre jusqu’à cinq sorties dans l’espace. Il y a quatre pompes de refroidissement dans l’AMS, mais une seule d’entre elles était opérationnelle en 2019 lorsque la première sortie dans l’espace a eu lieu. L’équipage de l’ISS a effectué deux sorties dans l’espace en novembre 2019 et une troisième en décembre 2019. Le week-end dernier, l’astronaute de l’Agence spatiale européenne Luca Parmitano et Andrew Morgan de la NASA ont achevé les réparations de la quatrième et dernière sortie dans l’espace.

La réparation de l’AMS a consisté à installer de nouvelles pompes de refroidissement (visibles sur l’image du haut), à remplacer le câblage d’alimentation et de données et à repressuriser le liquide de refroidissement de dioxyde de carbone. La plupart des travaux de quincaillerie ont été achevés au cours des trois sorties dans l’espace précédentes, mais Parmitano et Morgan devaient passer en revue l’instrument et vérifier chaque raccord et câble avant de mettre le nouveau système de refroidissement sous pression. La paire a détecté une fuite mineure dans l’une des lignes de refroidissement, mais elle a pu y remédier en resserrant le raccord.

L’équipe au sol a confirmé que les premiers tests montrent que l’AMS fonctionne comme prévu. Cependant, il n’est pas encore prêt à faire de la science. Le système de refroidissement doit fonctionner pendant plusieurs jours pour stabiliser les températures à travers l’instrument, puis l’équipe le mettra sous tension et effectuera d’autres tests. La NASA pense que l’AMS sera de nouveau opérationnel d’ici la fin de la semaine prochaine.

