Un étrange nouveau symptôme de coronavirus a été découvert – .

Les médecins en Europe ont trouvé de petites lésions sur les pieds des patients atteints de coronavirus, indiquant peut-être un nouveau symptôme.

Les lésions peuvent être présentes même chez les patients atteints de coronavirus sans aucun autre symptôme.

Les lésions guérissent d’elles-mêmes et leur cause est inconnue, mais cette découverte pourrait aider les médecins à détecter de nouveaux cas de COVID-19.

Depuis les tout premiers jours de la nouvelle pandémie de coronavirus, les médecins ont cherché un moyen de différencier un cas de COVID-19 d’autres maladies respiratoires similaires. Les patients atteints de coronavirus toussent, ont de la fièvre et éprouvent de la fatigue, mais il en va de même pour ceux qui ont la grippe saisonnière, le rhume et même des allergies graves. Trouver des symptômes uniques s’est révélé difficile.

Le test est évidemment le meilleur moyen de déterminer qui a ou n’a pas une infection à coronavirus, mais les experts de la santé en Espagne pensent qu’ils sont tombés sur un autre signe d’alerte précoce, et ce n’est pas typique des autres affections respiratoires. Les chercheurs ont découvert que certains patients COVID-19 ont de petites lésions aux pieds qui sont facilement visibles.

Le Conseil général espagnol des collèges podiatres officiels a publié une déclaration expliquant comment se présente l’étrange symptôme. “Ce sont des lésions violettes (très similaires à celles de la varicelle, de la rougeole ou des engelures) qui apparaissent généralement sur les orteils et guérissent normalement sans laisser de trace”, indique le communiqué.

Ce qui est peut-être le plus intéressant à propos de cette nouvelle découverte, c’est que les lésions peuvent apparaître chez les patients COVID-19 qui ne présentent aucun autre symptôme. Détecter la propagation du coronavirus chez les personnes qui n’ont pas le combo typique toux / fièvre / fatigue a été un défi majeur, et puisque le virus peut passer d’une personne à l’autre même sans que ces symptômes soient présents, des lésions aux pieds pourraient fournir aux médecins une nouvelle façon de repérer les cas positifs.

Encore mieux, les lésions, qui sont facilement visibles et rapides à rechercher, disparaissent et guérissent complètement sans aucune action supplémentaire nécessaire. C’est presque comme une sonnette d’alarme de nouvelles infections à coronavirus, un drapeau rouge sur les pieds, pour ainsi dire. On ne pense pas que les lésions soient nocives, mais si les médecins peuvent les utiliser pour détecter les cas de coronavirus avant que des symptômes graves n’apparaissent, c’est un gros plus.

«Le Conseil souhaite transmettre un message de réconfort aux parents et aux victimes potentielles, compte tenu de la nature bénigne des lésions, et de rappeler qu’ils doivent surveiller l’apparition des autres symptômes cliniques caractéristiques du COVID-19, tels que toux, fièvre, détresse respiratoire, etc. », explique le conseil.

Les experts sont quelque peu vagues quant à l’étendue de ce symptôme chez les patients atteints de coronavirus, mais notent qu’il a été confirmé chez de «nombreux» patients COVID-19 à travers l’Europe. Les théories sur la raison pour laquelle ces lésions apparaissent en premier lieu sont rares, et les chercheurs sont prompts à souligner qu’ils auront besoin d’une confirmation supplémentaire et de plus de cas pour confirmer le lien entre ce symptôme étrange et COVID-19.

