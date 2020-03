Un étudiant astronome découvre 17 nouvelles planètes, dont une de la taille de la Terre – .

Trouver de nouvelles planètes cachées dans l’espace n’est plus aussi difficile qu’avant, mais cela ne signifie pas que ce n’est pas un défi. Des instruments de haute technologie comme le télescope spatial Kepler de la NASA ont fourni aux chercheurs une multitude de données qui peuvent être exploitées pour de nouvelles découvertes. C’est justement ce qu’a fait Michelle Kunimoto, une étudiante de l’Université de la Colombie-Britannique, qui a maintenant 17 nouvelles planètes à son nom.

Kunimoto, un doctorat. candidat, est l’auteur principal d’un nouvel article publié dans The Astronomical Journal qui décrit les 17 nouvelles planètes dans les moindres détails. Nous ne savons pas grand-chose à leur sujet, mais au moins l’un d’entre eux est à peu près de la taille de la Terre et est considéré comme rocheux, tout comme notre propre planète.

Beaucoup des 17 planètes sont assez grandes, et sont censées être principalement du gaz. Il y a beaucoup, beaucoup de planètes gazeuses là-bas, mais trouver des mondes rocheux plus petits s’est avéré plus difficile pour les astronomes. La planète maintenant étiquetée KIC-7340288 b est environ 50% plus grande que la Terre, et elle se trouve dans la zone dite “Boucle d’or” de son étoile, ce qui signifie qu’elle peut être suffisamment chaude à sa surface pour supporter l’eau liquide.

“Cette planète est à environ mille années-lumière de là, donc nous n’y arriverons pas de sitôt!” Kunimoto a déclaré dans un communiqué. “Mais c’est une découverte vraiment excitante, car il n’y a eu jusqu’à présent que 15 petites planètes confirmées dans la zone habitable trouvées dans les données de Kepler.”

Les découvertes ont été faites en utilisant une technique qui est devenue populaire parmi les chasseurs d’exoplanètes dans laquelle la lumière d’une étoile est observée de près pour les changements de luminosité. Lorsque la luminosité d’une étoile s’estompe temporairement, cela indique que quelque chose passe devant l’étoile, du point de vue de la Terre. Ces passes, appelées transits, peuvent révéler aux astronomes une quantité surprenante d’objets en orbite autour d’une étoile.

Des détails tels que le temps qu’il faut à la planète pour terminer une orbite et la quantité de lumière qu’elle bloque lorsqu’elle passe devant l’étoile donnent des indices sur sa taille et son orbite. Les astronomes peuvent faire quelques hypothèses sur la base de ces données et brosser un tableau plus clair de ce qui se cache dans le cosmos.

Source de l’image: Michelle Kunimoto

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.