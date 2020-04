Un expert avertit que l’obésité est un facteur de risque majeur pour les patients atteints de coronavirus – .

L’obésité est un facteur de risque majeur pour les patients atteints de COVID-19, selon le plus grand épidémiologiste français.

Les nouveaux patients atteints de coronavirus qui souffrent d’autres conditions médicales, y compris l’obésité, peuvent souffrir de maladies COVID-19 plus graves.

L’expert a averti que même les jeunes patients COVID-19 en surpoids courent un risque.

Le bilan mondial des décès liés à COVID-19 avoisine les 95 000 jeudi après-midi sur plus de 1,5 million de cas confirmés. Le nouveau coronavirus n’a eu besoin que de 75 jours pour tuer autant de personnes, et le pire est peut-être encore à venir. Des mesures de distanciation sociale sont en place dans plusieurs pays, et elles ont contribué à réduire les chiffres. Certains gouvernements ont réussi à aplatir la courbe grâce à des tests agressifs, à la recherche des contacts et à des procédures d’isolement, tandis que d’autres ont pu réduire le taux de mortalité. Mais des pays comme les États-Unis, l’Espagne, l’Italie et la France continuent de souffrir. Ils représentent près de 830 000 cas entre eux, et près de 60 000 décès.

La plupart des personnes infectées par le nouveau coronavirus survivront. Certains sont entièrement asymptomatiques. D’autres connaissent une version plus douce de la maladie, et la plupart des gens ne seront jamais admis à l’hôpital. Mais les personnes âgées et les patients qui ont des conditions médicales sous-jacentes sont les plus à risque de développer des complications. Et l’obésité peut gravement affecter le pronostic du COVID-19, selon le plus grand épidémiologiste français.

«Ce virus est terrible, il peut frapper les jeunes, en particulier les jeunes obèses. Ceux qui sont en surpoids doivent vraiment faire attention », a déclaré le professeur Jean-François Delfraissy à la radio franceinfo, selon ..

Le professeur a déclaré que jusqu’à 17 millions de Français sont gravement menacés par le coronavirus en raison de l’âge, des conditions préexistantes et de l’obésité. Delfraissy a également indiqué que les patients en surpoids aux États-Unis auront également du mal à lutter contre la nouvelle maladie. «C’est pourquoi nous nous inquiétons pour nos amis en Amérique, où le problème de l’obésité est bien connu et où ils auront probablement le plus de problèmes à cause de l’obésité.»

Selon le médecin, 88% des personnes infectées n’ont présenté que de graves symptômes pseudo-grippaux. Le taux de mortalité des jeunes admis à l’hôpital pour un cas grave est de 2%, mais est passé à 14% pour les personnes «plus fragiles». Il n’a pas fourni de chiffres liés à l’obésité, mais . rapporte que l’obésité a été citée comme une explication possible des taux de mortalité plus élevés que la moyenne à la Nouvelle-Orléans et au Mexique.

La France a signalé plus de 82 000 cas et près de 11 000 décès. Comme la plupart des pays en retard dans les tests, ces chiffres ne reflètent probablement pas la réalité, car il pourrait y avoir des milliers de personnes non diagnostiquées. La France teste actuellement quelque 30 000 personnes par jour, et ce nombre passera entre 100 000 et 250 000 en deux semaines. Mais la capacité journalière initiale du pays n’était que de 3 000.

L’expert en maladies infectieuses a déclaré que la France est loin d’en arriver au point où 50% à 60% de la population a été infectée et récupérée. Cela donnerait au pays un niveau «d’immunité collective».

“Les données initiales montrent que le nombre de personnes qui peuvent avoir développé une immunité est inférieur à ce que nous imaginions, environ 10-15%”, a déclaré Delfraissy. Avec une population de 67 millions de citoyens, 10 à 15% de personnes immunisées se traduiraient par jusqu’à 10 millions de personnes. La seule façon d’obtenir l’immunité au COVID-19 est de s’infecter et de vaincre la maladie. Si ces estimations sont correctes, alors la France pourrait avoir un énorme nombre de patients non confirmés atteints de coronavirus.

L’expert a également noté qu’il était trop tôt pour que la France mette fin au verrouillage, qui a commencé le 17 mars et restera en place au moins jusqu’au 15 avril.

