Un expert en coronavirus explique pourquoi le savon est meilleur qu’un désinfectant pour les mains – .

Un expert en coronavirus de la Mayo Clinic explique pourquoi le savon est une arme si puissante contre la propagation du virus.

Les experts en santé recommandent de se laver les mains fréquemment et surtout après avoir été en contact avec quoi que ce soit à l’extérieur de votre maison, comme à l’épicerie ou à la pharmacie.

Le désinfectant pour les mains est également une bonne option, mais vous devez être généreux avec la quantité que vous utilisez et vous assurer qu’il atteint tous les domaines de vos mains.

Depuis que la pandémie de coronavirus a commencé à se propager à travers le monde, un conseil a été répété plus que tout autre: lavez-vous les mains. C’est une simple recommandation que nous avons tous entendu depuis que nous étions assez vieux pour atteindre l’évier, mais pourquoi est-ce si incroyablement important en ce moment, face à une crise de virus à l’échelle de la planète?

La réponse simple est «parce que cela fonctionne», mais pour une explication plus longue et plus détaillée de la raison pour laquelle le savon est si efficace pour lutter contre le nouveau coronavirus, nous laisserons le spécialiste des maladies infectieuses, le Dr Gregory Poland, directeur du groupe de recherche sur les vaccins de la Mayo Clinic , exposez tout.

Dans une brève session de questions et réponses publiée par le Mayo Clinic News Network, le Dr Poland révèle la relation entre les virus, votre peau et le savon.

Q. Pourquoi se laver les mains avec du savon et de l’eau est-il le meilleur?

UNE. Votre main contient des huiles et les virus s’y collent. Ils ont une charge électrostatique. Mais lorsque vous vous lavez avec du savon, le savon contient des éléments qui réduisent la tension superficielle, vous vous frottez donc physiquement par frottement et éliminez ce virus. C’est la chose la plus efficace que nous savons faire. C’est pourquoi les chirurgiens, par exemple, se frottent les mains si soigneusement avant d’aller en salle d’opération. Ça marche et ça marche vraiment bien.

En termes simples, le savon est incroyablement efficace pour éliminer le virus de votre peau, mais vous devez vous mettre au travail et vous laver les mains correctement. Cela signifie se frotter les mains pendant au moins 20 secondes et prêter attention au dos de vos mains, à vos ongles et à tous les coins et recoins.

Quant au rôle que le désinfectant pour les mains peut jouer dans la prévention de la propagation du virus, le Dr Polland a également quelques conseils à ce sujet.

Q. Qu’en est-il du désinfectant pour les mains?

UNE. Le deuxième meilleur est le désinfectant pour les mains. Si vous avez du mucus ou de la saleté sur les mains, le désinfectant pour les mains ne peut pas pénétrer cela; tandis que le savon les lave littéralement.

Si vous envisagez d’utiliser un désinfectant pour les mains, assurez-vous qu’il contient au moins 60% d’alcool afin qu’il puisse tuer efficacement le virus. Utiliser trop peu de désinfectant pour les mains est également une mauvaise nouvelle, et le médecin recommande une quantité d’un quart ou d’un demi-dollar, plutôt qu’une simple petite touche. Frottez le gel sur vos mains puis laissez-le sécher à l’air.

