Un groupe de l’industrie spatiale avertit que les fournisseurs du DoD sont en danger et propose des mesures de relance

Le lancement du DoD dans l’espace, la collecte de renseignements, la fabrication de satellites et d’autres activités dépendent énormément de petites entreprises qui sont en difficulté financière.

WASHINGTON – Afin d’influencer un futur programme de sauvetage des coronavirus, la National Security Space Association a publié une liste d’actions proposées pour aider les entreprises stressées du secteur spatial.

“Les ramifications à long terme du virus COVID-19 n’ont pas encore été déterminées, mais la crise a déjà créé des impacts et des menaces importants pour la base industrielle de l’espace de sécurité nationale”, a déclaré la NSSA dans un e-mail distribué aux responsables gouvernementaux et aux membres des associations en avril. 11.

Le directeur exécutif de la NSSA, Steve Jacques, a déclaré à SpaceNews qu’il entendait de plus en plus de préoccupations de la part du Pentagone et de dirigeants de l’industrie spatiale au sujet des «conséquences imprévues en aval de la chaîne d’approvisionnement» de la pandémie. Jacques a noté que le DoD avait déjà pris des mesures importantes pour aider les fournisseurs, mais des mesures plus spécifiques visant le secteur spatial devraient être envisagées alors que les retombées économiques du COVID-19 se poursuivent.

“Nous ne savons pas combien de temps cela durera”, a-t-il déclaré. Pour le Pentagone, la question est de savoir ce qui pourrait arriver aux marchés sur lesquels il s’appuie comme l’industrie spatiale. Le lancement spatial du DoD, la collecte de renseignements, la fabrication de satellites et d’autres activités dépendent énormément d’entreprises qui sont en difficulté financière, a déclaré Jacques. Il a noté que les industries de la sécurité nationale et de l’espace commercial utilisent des technologies communes, partagent les chaînes d’approvisionnement et dépendent d’une main-d’œuvre relativement petite mais hautement qualifiée.

Les perturbations des contrats et des lignes de production existants et la contraction des marchés des capitaux mettent en péril la «nouvelle économie spatiale», a indiqué le courrier électronique de la NSSA. «Les menaces économiques et de sécurité nationale pesant sur la base industrielle spatiale de la pandémie sont claires et présentes. Les entreprises qui n’ont pas de réserves de liquidités mettront leurs employés en disponibilité, déclareront faillite ou deviendront des cibles de capitaux étrangers ou de rachat. »

La proposition de la NSSA comprend un mélange pour orienter les actions de financement des programmes spatiaux et les modifications réglementaires afin d’accélérer l’attribution des contrats.