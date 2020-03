Un groupe de l’industrie spatiale avertit que les petites entreprises ne survivront pas à la crise sans stimulus

Le président de CSF, Eric Stallmer: «Les grandes entreprises iront bien. Je m’inquiète pour leurs fournisseurs. “

WASHINGTON – La Fédération des vols spatiaux commerciaux, un groupe industriel qui représente 85 entreprises du secteur spatial, travaille avec des comités du Congrès pour garantir que la législation sur la stimulation des coronavirus inclut une assistance pour les petits et moyens fournisseurs, a déclaré le président de la CSF, Eric Stallmer, à SpaceNews.

Le CSF représente de grandes sociétés spatiales comme SpaceX, Virgin Galactic et Blue Origin, mais la majorité de ses membres sont des petites et moyennes entreprises qui risquent de cesser leurs activités car les programmes et les investissements se tarissent pendant la pandémie de COVID-19, Stallmer m’a dit.

“Les grandes entreprises iront bien”, a-t-il déclaré. “Je m’inquiète pour leurs fournisseurs. Ceux-ci vont avoir besoin d’aide. »

Dans une lettre envoyée aux dirigeants du Congrès la semaine dernière, CSF a averti que la crise en cours “menaçait de nuire durablement” à l’industrie spatiale.

Stallmer a noté que l’urgence actuelle est sans précédent en ce qu’elle touche presque tous les secteurs de l’économie américaine, il n’est donc pas utile pour les associations commerciales de se battre sur les industries que le gouvernement devrait aider aux dépens des autres.

“Nous reconnaissons que la priorité numéro un est la santé de la nation”, a-t-il déclaré.

L’industrie spatiale bénéficie d’un large soutien à Capitol Hill en raison de son importance pour la sécurité nationale et pour être un moteur de la croissance économique, a déclaré Stallmer. “Le personnel du Congrès et les membres qui ont été des champions de l’industrie spatiale nous ont contacté et ont demandé ce qu’ils pouvaient faire pour aider.”

L’une des propositions du CSF est d’établir une subvention de 5 milliards de dollars ou un programme de prêts à faible taux d’intérêt pour aider les petites et moyennes entreprises à traverser la tempête au cours des prochains mois.

Stallmer a dit qu’il était difficile de trouver des solutions parce que “tout est si fluide” maintenant que le virus continue de se propager et que le Congrès rédige une loi pendant que les événements se déroulent. «Nous demandons de l’aide pour que les petites entreprises puissent garder leurs employés pendant la crise», a-t-il déclaré. “Ce n’est pas le moment pour tout le monde d’essayer de pousser sa liste de souhaits.”

Les législateurs veulent être utiles, a déclaré Stallmer. «Nous essayons tous de comprendre cela au fur et à mesure. Les choses changent tous les jours. »