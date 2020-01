Un groupe de l’industrie spatiale se concentre sur la cybersécurité pour commencer ses opérations au printemps 2020

Le Centre de partage et d’analyse des informations spatiales, ou Space ISAC, lancera un portail non classifié où les entreprises pourront partager et analyser des informations sur la cybersécurité.

WASHINGTON – Une organisation de l’industrie spatiale créée pour partager des renseignements sur les cybermenaces cette semaine tient sa première réunion avec des représentants d’organismes gouvernementaux pour discuter des problèmes de cybersécurité dans les secteurs de la sécurité nationale, de l’espace civil et commercial.

Le Centre de partage et d’analyse des informations spatiales, ou Space ISAC, a été officiellement créé en avril 2019 en tant qu’organisation à but non lucratif 501 (c) (6). Il prévoit de démarrer ses opérations ce printemps avec le lancement d’un portail non classifié où les entreprises peuvent partager et analyser les informations de cybersécurité.

Les ISAC existent depuis les années 1990 dans des secteurs tels que l’aviation, les services financiers et l’énergie. Ils ont été créés pour collecter, analyser et diffuser des informations sur les menaces à la sécurité qui affectent des secteurs spécifiques.

Il y a deux ans, des responsables de plusieurs agences gouvernementales et du National Space Council ont suggéré qu’il devrait y avoir un ISAC axé sur l’espace en raison de l’importance de l’espace en tant qu’infrastructure critique, a déclaré Frank Backes, président du conseil d’administration de Space ISAC et vice-président principal de Kratos . L’entreprise était le membre fondateur de l’Espace ISAC. Dix autres sociétés se sont jointes en tant que membres fondateurs. Certains ne veulent pas que leur identité soit divulguée. Les universités sont également représentées au Space ISAC. Les membres fondateurs sont Booz Allen Hamilton, SES, Lockheed Martin, MITRE et Parsons Corp.

Lors d’une réunion avec des journalistes le 23 janvier, les membres du conseil d’administration de l’ISAC ont déclaré que leur objectif était d’aider les entreprises et les agences gouvernementales à se préparer et à répondre aux cyberincidents, et à diffuser des informations parmi les entreprises membres. Backes a déclaré que le portail de partage et d’analyse des données sera opérationnel à la fin du printemps. Une fois le portail opérationnel, le Space ISAC s’emploiera à recruter et à contrôler les membres potentiels. L’objectif est de recruter jusqu’à 200 entreprises des secteurs spatial commercial, civil et de sécurité nationale.

L’adhésion Platinum coûte 50 000 $ par an, l’or 25 000 $ et l’argent 10 000 $. Des adhésions à bas prix seront envisagées pour les startups et les petites entreprises. Les membres du conseil d’administration ont déclaré qu’ils ne souhaitaient pas que l’ISAC devienne une organisation payante.

Le Centre national de cybersécurité de Colorado Springs sera l’emplacement physique et le bras opérationnel de l’espace ISAC. En plus du portail de partage, l’ISAC mettra en place un «laboratoire de vulnérabilité des systèmes spatiaux» pour les analystes de la CCN et les membres de l’ISAC, a déclaré Backes. La CCN est une organisation à but non lucratif qui a reçu 10 millions de dollars d’investissements, a-t-il déclaré.

Il est de plus en plus urgent d’intégrer des sociétés spatiales commerciales dans l’ISAC à mesure que de nouvelles constellations massives se construisent, a déclaré Sam Visner, directeur du Centre national de R&D financé par le gouvernement fédéral de la cybersécurité au MITER Corp.

“Nous assistons à l’expansion de l’espace commercial et à la prolifération de LEO [low Earth orbit] », a déclaré Visner. “Compte tenu du nombre sans précédent de plates-formes dans ces nouvelles constellations”, il doit y avoir une discussion sérieuse sur les potentielles cyber-vulnérabilités, a-t-il ajouté.

Andre McGregor, membre du conseil d’administration du National Cybersecurity Center, a déclaré que l’une des fonctions importantes de Space ISAC est de créer un point de contact unique pour les agences gouvernementales afin de rejoindre le secteur privé lors d’un événement de cybersécurité.

“Le gouvernement n’a pas d’entreprises de numérotation abrégée”, a déclaré McGregor. L’ISAC peut être ce lien entre le gouvernement et le secteur privé. “C’est à l’ISAC de décider comment diffuser l’information”, a-t-il déclaré.

Le 24 janvier, les membres du conseil d’administration de Space ISAC rencontrent des représentants du National Security Council, du National Space Council, du Department of Homeland Security, du Department of Defence, du Department of Commerce et du Department of State.

Les 15 et 16 juin, le Space ISAC tiendra son premier sommet au Cyber ​​Symposium de Denver.