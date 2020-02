Un homme qui veut prouver que la terre est plate meurt dans un accident de fusée fait maison

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Il y a des raisons pour lesquelles c’est une mauvaise idée d’essayer de devenir un astronaute bricoleur. L’espace, comme dit le proverbe, est difficile. Lorsque la NASA, SpaceX ou l’ESA prévoient un lancement, ils déploient des équipes d’ingénieurs et de techniciens dédiés pour verser chaque centimètre de la fusée de contrôle en amont afin de s’assurer que rien ne se passe mal. Malgré ces précautions, les choses tournent mal. Parfois, comme avec le Starliner de Boeing, l’équipe sur le terrain peut corriger ces problèmes pendant la mission. Parfois non. Lorsque cela se produit, le meilleur résultat est généralement la perte d’une mission ou d’un vaisseau spatial incroyablement précieux. Au pire, plusieurs personnes perdent la vie.

Si vous êtes devenu majeur à certains moments en Amérique, les souvenirs des catastrophes d’Apollo 1, Challenger et Columbia peuvent être le premier souvenir d’événements mondiaux que vous possédez. Nous nous en souvenons car ils démontrent comment l’erreur humaine (et parfois l’orgueil) peut être mortelle et quelles peuvent être les conséquences de cet orgueil pour les personnes laissées sur le terrain.

Certaines personnes ne parviennent pas à internaliser le message. Flat-Earther «Mad» Mike Hughes est décédé ce week-end lorsque sa fusée artisanale a percuté le désert. D’après les images du lancement de la fusée capturées par le journaliste Justin Chapman, il semble que le parachute destiné à ralentir la chute de la fusée ait été arraché au lancement. La fusée à vapeur a volé aussi haut que la propulsion pouvait le prendre – puis est revenue sur Terre à une vitesse terminale, grâce à cette force embêtante de la nature connue sous le nom de gravité. Nous avons couvert Mike pour la dernière fois en 2018, lorsque l’éminent Flat-Earther a déclaré son intention de tirer une fusée artisanale dans le ciel pour prouver que la Terre était plate. (REMARQUE: ce lien montre à la fois le lancement de sa fusée et son expérience inattendue de lithobraquage à forte décélération. Si regarder quelqu’un mourir dans un impact sur la caméra vous dérange, ne le regardez pas.)

L’un des effets connus de la gravité, puisque nous en discutons, est qu’elle arrondit naturellement les objets au-dessus d’une certaine taille et densité. Un seul astéroïde pourrait théoriquement avoir n’importe quelle forme, mais à mesure que les planétésimaux s’accumulent les uns aux autres, l’objet commence à assumer un équilibre hydrostatique et devient arrondi sous sa propre gravité. D’autres caractéristiques importantes de la géologie planétaire, comme un intérieur différencié (noyau, croûte du manteau), sont associées à l’équilibre hydrostatique, bien que ce ne soit pas absolu. Le plus petit monde connu pour être en équilibre hydrostatique avec une structure interne différenciée est Cérès, à 945 km. Ce post sur le forum Astronomy Stack Exchange note que l’équilibre hydrostatique parfait est une vache sphérique, mais c’est une caractéristique très importante qui définit une planète, y compris celle sur laquelle nous nous tenons.

“Fou” Mike ne croyait pas à la gravité. La plupart des Flat-Earthers ne le font pas. «Les objets tombent tout simplement», lit le site Web de Flat Earth, car la meilleure façon de démontrer la validité scientifique est de déclarer votre conclusion avant de fournir les données qui la valident. Il poursuit: «Certains tentent d’expliquer cela en utilisant des mécanismes comme l’électromagnétisme, la densité ou la pression. D’autres utilisent les mathématiques traditionnelles, comme le modèle de plan infini, et d’autres un nouveau regard sur le problème – tel que le modèle non euclidien. »

Conseil de pro: Si vous ne pouvez pas créer un modèle scientifique d’un phénomène qui tient compte de toutes les caractéristiques observées de ce phénomène et convainc vos collègues “scientifiques” (ainsi que les scientifiques réels), vous n’avez en fait rien expliqué à personne.

Dans ce cas, Mad Mike voulait construire une fusée à vapeur pour le projeter assez haut dans les airs pour prouver que la Terre était plate, écartant le fait que, eh bien, ce n’est pas le cas, sur la base des observations scientifiques combinées de tout le monde de Ératosthène (276 av. J.-C. – 195/194 av. J.-C.) à l’observation des yeux des astronautes aujourd’hui. Ce n’est pas un problème pour les Flat-Earthers, car ils ne croient généralement pas à l’espace ou ne croient pas que nous y avons voyagé. La raison pour laquelle ils ne croient pas cela est que les données provenant de la NASA, de l’ESA, de la Russie et de tout autre pays capable de mettre un satellite en orbite ne soutiennent pas leur théorie selon laquelle la Terre est plate.

Lorsque vous expliquez qu’il s’agit de la définition littérale du biais de confirmation, vous vous plaindrez beaucoup de complots et de l’importance de faire la science par vous-même. Bien que l’idée de confirmer l’opinion de personnes instruites au cours des 2000 dernières années soit séduisante à certains niveaux, le concept présuppose que la personne qui effectue la vérification possède une compréhension de base de la géométrie, de la logique et de la méthode scientifique. Le fait qu’il existe une poignée de Terriens plats avec un niveau d’éducation élevé en dit plus sur la façon dont les humains peuvent être assez intelligents et être la proie de théories remarquablement stupides que sur la précision du modèle de la Terre plate.

Certaines personnes peuvent penser que je suis un peu sévère. Ils sont corrects. Je ne vais même pas prétendre le contraire. Lorsque vous montez à bord d’une fusée artisanale parce que vous avez l’intention de prouver que des faits établis de longue date et objectivement prouvés ne sont pas vrais, vous êtes, au mieux, un crétin. Lorsque vous le faites à plusieurs reprises et en rejet total des observations et des recherches menées par des milliers de personnes au cours des millénaires, vous êtes un crétin arrogant qui croit que son propre échec à comprendre les raisons pour lesquelles il a tort signifie que ces raisons sont fausses. Les gens ont le droit d’être débiles. Ils n’ont pas le droit d’être reconnus comme des personnages héroïques ou respectés qui ont défié le statu quo scientifique.

“Je ne crois pas à la science”, a déclaré Hughes en 2017. “Je connais l’aérodynamique et la dynamique des fluides et la façon dont les choses se déplacent dans l’air, la certaine taille des buses de fusée et la poussée. Mais ce n’est pas de la science, c’est juste une formule. Il n’y a pas de différence entre science et science-fiction. »»

Dans la science-fiction, la technologie de rayonnement Asgard, les transporteurs Star Trek, la Force, un costume Iron Man, un Voltron Lion, Moya ou l’apparence inexplicable de Gully Foyle peuvent sauver la journée. En science, ne pas avoir de parachute attaché à une fusée signifie une rentrée balistique, ce qui signifie la mort.

Les astronautes qui ont donné leur vie dans la poursuite de la compréhension humaine de notre univers sont des héros qui ont tenté de repousser les frontières de la compréhension humaine. Mike Hughes était un cinglé trop investi dans ses propres théories du complot pour reconnaître la réalité quand il le regardait en face. Je regrette sincèrement l’impact sur sa famille et j’espère que ses erreurs serviront d’avertissement aux autres.

Ici se termine la leçon.

Crédit d’image: Justin Chapman / vidéo

