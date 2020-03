Un homme vient de se suicider pour empêcher une infection par un coronavirus – .

Les médicaments qui traitent le paludisme et d’autres conditions médicales, y compris la chloroquine et l’hydroxychloroquine, ont connu une montée en popularité après avoir été décrits par le président Trump comme des remèdes potentiels pour COVID-19.

Un homme en Arizona est décédé des suites d’une automédication avec une substance qui ressemblait à de la chloroquine après avoir entendu parler du traitement potentiel de la nouvelle infection à coronavirus à la télévision.

D’autres au Nigeria ont fait une surdose d’antipaludéen, ce qui a incité le gouvernement à émettre des avertissements sur le médicament.

La chloroquine et l’hydroxychloroquine sont le sujet de discussion de la ville en ce moment, car beaucoup de gens les voient à tort comme des remèdes miracles pour le nouveau coronavirus qui ravage le monde. Tout cela vient du fait que le président Trump s’est vanté de ces traitements potentiels au COVID-19 lors d’une conférence de presse, ajoutant qu’il se sentait bien à leur sujet. Peu importait que le Dr Anthony Fauci, directeur de Trump de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, ait tenté de minimiser les remarques du président lors du même briefing, affirmant que les preuves étaient anecdotiques et que «vous ne pouvez vraiment pas faire de déclaration définitive à ce sujet. ” Il a ajouté que des essais cliniques seraient nécessaires avant que quoi que ce soit ne soit déterminé. Mais le mal était déjà fait. Nous avons déjà des cas de personnes décédées après avoir acheté le traitement antipaludique standard et l’avoir utilisé elles-mêmes à la maison pour tenter de prévenir une infection par un coronavirus.

Avant d’aller plus loin, soyons clairs pour tout le monde: n’achetez pas de médicament qui pourrait être testé actuellement en tant que thérapies COVID-19. L’expérimentation de la chloroquine ou de tout autre traitement dans le but d’éviter l’infection peut entraîner des blessures graves, voire la mort. Suivez toujours les conseils des médecins et laissez-les décider si des thérapies expérimentales sont nécessaires.

Tout a commencé il y a quelques jours lorsqu’une étude française limitée a révélé des résultats prometteurs pour l’hydroxychloroquine (Plaquenil). Les mêmes médecins ont également combiné Plaquenil avec un antibiotique appelé azithromycine, un combo qui semblait raccourcir considérablement le temps de récupération chez les patients COVID-19. Le gouvernement français a toutefois déclaré que des tests supplémentaires étaient nécessaires.

C’était même avant les remarques de Trump sur l’antipaludéen, qui l’ont rendu célèbre dans le monde entier. L’OMS aurait inclus le traitement à la chloroquine et à l’hydroxychloroquine dans son médicament contre les coronavirus mégatrial uniquement en raison de l’énorme popularité du médicament.

Les louanges de Trump ont été entendues dans le monde entier, ce qui a incité les autorités nigérianes à émettre un avertissement concernant la chloroquine après que trois personnes dans le pays ont fait une surdose de drogue. . rapporte que les pharmacies du Nigéria ont profité de la frénésie et que le prix du médicament a augmenté de plus de 400% en quelques jours.

Maintenant, un homme en Arizona est décédé après avoir ingéré ce qu’il pensait être de la chloroquine dans le but d’empêcher de contracter le nouveau coronavirus. “Je l’ai vu assis sur l’étagère arrière et j’ai pensé:” Hé, n’est-ce pas ce dont ils parlent à la télévision? “”, A déclaré sa femme à NBC News. “Nous avions peur de tomber malades.” Il leur a fallu 20 minutes pour ressentir des symptômes inattendus. La femme a dit qu’elle s’était d’abord sentie «étourdie et chaude», puis avait commencé à vomir. Son mari a commencé à développer des problèmes respiratoires et a été transporté d’urgence aux urgences où il est décédé.

Il s’avère que le couple, tous deux dans la soixantaine, a pris un additif appelé phosphate de chloroquine qui est utilisé pour nettoyer les aquariums, et non l’antipaludéen qu’ils ont vu à la télévision.

C’est un cas malheureux qui montre que vous ne devez pas diagnostiquer vous-même une condition médicale, sans parler de prendre des traitements non éprouvés dans le but de l’éviter. Appelez toujours votre médecin, surtout si vous pensez avoir été infecté par le nouveau coronavirus. En outre, alors que certaines personnes ont pris une surdose de chloroquine ou ingéré une substance qui ressemblait au bon médicament, le médicament peut toujours fonctionner dans les thérapies contre les coronavirus. Le fait est que nous ne savons tout simplement pas avec certitude, et tout traitement doit être prescrit et observé par des professionnels de la santé qualifiés.

Un homme de Los Angeles pense que la drogue lui a sauvé la vie, rapporte Fox 11 LA. Il a été admis à l’hôpital, où les médecins ont confirmé qu’il était infecté. Il s’est retrouvé sous oxygène à l’USI et après une semaine, on lui a dit que les médecins ne pouvaient rien faire d’autre pour lui. C’est alors que l’homme a demandé le traitement à l’hydroxychloroquine, et les médecins ont accepté. Il s’est rétabli, sans fièvre ni douleur, et il a pu respirer à nouveau. Les médecins pensent que c’est son système immunitaire qui a vaincu l’infection, mais l’homme, qui a été informé que sa mort était imminente, pense que c’est le nouveau médicament qui l’a sauvé.

C’est précisément le genre de preuves anecdotiques qui pourraient inciter certaines personnes à prendre les choses en main et à se soigner à la maison. Encore une fois, ne vous tuez pas.

Enfin, nous ajouterons que seul un vaccin peut prévenir le COVID-19 et qu’aucun vaccin n’est actuellement disponible. L’un pourrait être approuvé et prêt à être utilisé l’année prochaine, au mieux. Les autres médicaments qui pourraient être utilisés pour traiter la maladie ne fonctionneront pas tant que le virus n’a pas infecté votre corps.

Source de l’image: Anut21ng Photo / Shutterstock

