Un idiot médecin avec un «remède miracle» contre les coronavirus accusé de fraude – .

Un médecin californien a prétendu avoir un «remède miracle» pour COVID-19.

Le Dr Jennings Ryan Staley est accusé de fraude postale après avoir admis avoir importé illégalement des médicaments de Chine et vendu des «trousses de traitement» aux patients.

Il n’y a aucun remède pour le nouveau coronavirus, et bien que les vaccins et les traitements soient en cours de développement, rien n’a été approuvé ou mis à la disposition du public.

Au milieu d’une crise sanitaire mondiale comme la pandémie de coronavirus, nous cherchons tous des réponses. Écouter les conseils des médecins semble être une bonne idée, mais certains professionnels de la santé, comme le Dr Jennings Ryan Staley, exploitent la situation à leur propre avantage. Staley fait maintenant face à des accusations fédérales après avoir prétendu à tort avoir un «remède miracle» pour COVID-19.

Staley a colporté son «remède», qui, selon lui, était «efficace à 100%», hors du Skinny Beach Med Spa à San Diego. Je ne suis pas un expert en santé, mais chercher un remède contre une pandémie virale dans un endroit appelé le Skinny Beach Med Spa semble déjà une mauvaise idée.

Les agents du FBI semblent être d’accord avec ce sentiment et ont commencé à enquêter sur les allégations de Staley. Des agents du FBI infiltrés se sont fait passer pour des clients intéressés s’informant du soi-disant «pack de traitement COVID-19» au prix de 3 995 $.

Alors, quel type de protection COVID-19 une personne obtient-elle pour le prix d’une voiture d’occasion? «L’accès au Dr Staley, aux médicaments d’hydroxychloroquine et d’azithromycine et aux« traitements anti-anxiété pour vous aider à éviter la panique si nécessaire et à vous aider à dormir », selon le rapport du ministère de la Justice.

Selon Staley, ce combo ne guérira pas seulement les infections COVID-19 existantes mais rendra également une personne immunisée “pendant au moins 6 semaines” si vous la prenez avant de contracter le virus. Ses affirmations sont de nature presque comique, mais il ne s’est pas arrêté là.

«C’est préventif et curatif. C’est difficile à croire, c’est presque trop beau pour être vrai. Mais c’est un phénomène clinique remarquable. ” Staley a déclaré: «Je n’ai jamais rien vu de tel en médecine, alors vous savez. Vraiment, je ne pense à rien. Ça, vous avez une maladie qui disparaît littéralement en quelques heures. “

Il aurait dit à l’agent d’infiltration qu’il faisait passer en contrebande le médicament hydroxychloroquine aux États-Unis en provenance de Chine en le qualifiant à tort d’extrait de patate douce. Le FBI a fait quelques recherches et a découvert que Staley devait effectivement recevoir une cargaison d ‘«extrait d’igname», que le FBI prévoit maintenant d’intercepter.

Une fois que le FBI a révélé qu’il enquêtait sur le médecin et son spa miracle, Staley a radicalement changé son air, disant aux agents qu’il serait “stupide” pour quiconque de prétendre avoir un remède contre le COVID-19. Il a nié avoir fait ces déclarations, mais les dégâts ont déjà été causés.

Jusqu’à présent, Staley a été accusé de fraude postale, passible d’une peine maximale de 20 ans de prison et d’une amende. Cependant, d’autres frais pourraient être en cours.

