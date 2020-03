Un ingénieur charter quitte son emploi pour protester contre le refus d’un FAI d’autoriser le travail à domicile

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Les travailleurs à travers les États-Unis s’adaptent au travail à domicile cette semaine alors que les entreprises et les gouvernements ont mis en place des règles strictes pour empêcher la propagation du SRAS-CoV-2, le virus qui cause Covid-19. Au moins un grand fournisseur de télécommunications – le mien, malheureusement – n’a pas compris le message. Un ingénieur de Charter a quitté l’entreprise en signe de protestation cette semaine, attirant l’attention sur le fait que certains dirigeants d’entreprise continuent de croire qu’ils savent mieux que les experts médicaux.

Une note du PDG de Charter, Tom Rutledge, expose les lignes directrices et les réflexions de l’entreprise sur le sujet: «Restez à la maison si vous êtes malade ou prenez soin de quelqu’un qui est malade, mais continuez de vous présenter à votre lieu de travail habituel si vous ne l’êtes pas.» Ailleurs dans le document, il écrit: «Vous avez peut-être entendu dire que certaines entreprises mettent en place de larges politiques de travail à distance pour certains de leurs employés. Alors que nous nous préparons à cette possibilité par la géographie, la Charte ne fait pas la même chose aujourd’hui. »

Selon Rutledge, sur les 95 000 employés de Charter, 80 000 d’entre eux sont des travailleurs de première ligne qui ne peuvent pas être déployés efficacement à domicile. Étant donné que nous sommes actuellement confrontés à un test de résistance sans précédent de l’infrastructure Internet du pays, ce n’est pas une déclaration folle. Mais qu’en est-il des 15 000 autres travailleurs? Parmi eux, Rutledge déclare: “Bien que certaines fonctions de back-office et de gestion puissent être exécutées à distance, elles sont plus efficaces depuis le bureau.”

Un ingénieur démissionne pour protester

L’un de ces 15 000 employés de backend, Nick Wheeler, s’est opposé à l’ordre dans un environnement potentiellement infectieux et a demandé à un vice-président senior (avec des centaines d’ingénieurs supplémentaires) d’expliquer pourquoi Charter exigeait que les gens viennent au bureau contre les meilleures pratiques comme recommandé par le CDC et l’OMS.

Les directives du CDC sont claires. Les directives du CDPHE sont claires. Les directives de l’OMS sont claires. La science de l’éloignement social est réelle. Nous avons la capacité complète de faire notre travail entièrement de chez nous », a-t-il écrit, en détournant les conseils de plusieurs ministères des États et du gouvernement fédéral et d’organisations internationales de la santé. «Entrer dans le bureau maintenant est complètement imprudent. C’est aussi socialement irresponsable. La charte, comme le reste d’entre nous, devrait faire le nécessaire pour aider à réduire la propagation du coronavirus. La distanciation sociale a un réel effet de ralentissement sur le virus – cela signifie que des vies peuvent être sauvées.

“Une condition de danger n’est pas acceptable pour l’infrastructure au-delà du court terme. Pourquoi est-il acceptable pour notre santé? ” a écrit Wheeler.

Wheeler a été immédiatement confronté par e-mail et a dit qu’il pouvait choisir de travailler au bureau ou de prendre un congé de maladie, mais que le travail à domicile était interdit. Il a proposé sa démission, a été invité à y réfléchir au cours du week-end, puis a été informé que sa démission avait été acceptée, avec effet immédiat, le même jour après que la société l’eut poussé à reconsidérer.

Jusqu’à présent, Charter a refusé de commenter la situation, mais ses actions contrastent avec celles des autres FAI. Wheeler a déclaré qu’il avait entendu des dizaines d’employés le remercier d’avoir tenu tête à l’entreprise et qu’il n’avait envoyé l’e-mail qu’après avoir parlé à de nombreux collègues qui étaient également préoccupés. Ils devraient l’être.

Le fait est que nous ne savons toujours pas combien de personnes en Amérique ont été exposées au SRAS-CoV-2 en raison de la mauvaise réaction du gouvernement à sa réponse initiale à Covid-19. Ce que nous savons, c’est que les cas augmentent rapidement, tant aux États-Unis que dans le monde.

Il n’est pas clair si Covid-19 peut être propagé par des personnes asymptomatiques, mais il peut certainement l’être par des personnes qui ne sont que très peu malades. Le risque pour quiconque est jeune et en bonne santé est assez faible, mais le risque pour les personnes immunodéprimées et les personnes âgées est beaucoup plus élevé. Les agents pathogènes se propagent bien dans les bureaux parce que les gens sont regroupés tout en utilisant un ensemble commun de surfaces, de poignées de porte, etc.

Étant donné que les États-Unis sont loin derrière où ils devraient être en termes de tests, le logement à domicile est la meilleure chose que toute entreprise puisse permettre à ses employés de faire. Nous ne savons pas qui a été exposé. Nous savons qu’il y a un approvisionnement limité de ventilateurs et de lits de soins intensifs, et plus le coronavirus se propage lentement, plus le système médical pourra facilement supporter la charge.

Nous ne disposons pas actuellement de très bonnes informations sur la propagation du SRAS-COV-2 aux États-Unis. Cette situation s’améliore à mesure que les kits de test sont enfin expédiés, mais la seule chose que les épidémiologistes ont confirmé que nous pouvons faire est de se mettre à l’abri sur place et de surmonter la tempête. De toute évidence, le maintien d’un bon service Internet est essentiel en ce moment, étant donné que le reste du pays est fermé, mais chaque employé non essentiel qui n’a pas à être au bureau ne doit pas être dans un bureau. Tom Rutledge, PDG, a les mauvaises initiales après son nom pour contrer les meilleures pratiques du CDC et de l’OMS.

