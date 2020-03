Un lancement réussi rapproche la Chine de l’achèvement de la constellation de navigation Beidou

HELSINKI – La Chine a lancé avec succès un satellite de positionnement, de navigation et de chronométrage Beidou lundi alors que le pays est sur le point d’achever sa réponse au système GPS.

La fusée Longue Marche 3B / E a décollé du centre de lancement du satellite Xichang à 7 h 55, heure de l’Est. Le satellite Beidou GEO-2 a été envoyé sur une orbite de transfert géosynchrone.

La China Aerospace Science and Technology Corp., (CASC), a annoncé le succès du lancement un peu plus d’une heure après le décollage. Il s’agissait également de la première confirmation officielle de la tentative de lancement, les avis de fermeture de l’espace aérien indiquant indirectement une activité imminente quelques jours plus tôt.

Le satellite utilise une antenne multiéléments pour fournir des services de positionnement, de navigation et de synchronisation. Le lancement de lundi est l’avant-dernière étape en Chine pour achever son système mondial Beidou.

Le système de navigation par satellite Beidou achevé comprend 27 satellites sur orbites terrestres moyennes, cinq sur orbites géostationnaires et trois sur orbites GEO inclinées. Beidou est utilisé dans des secteurs tels que la sécurité publique, les transports, la pêche, l’électricité, la foresterie, la prévention des catastrophes, la construction de villes intelligentes, la gouvernance sociale et les applications de marché de masse. Ce système peut également être utilisé pour les services de recherche et sauvetage d’urgence et les messages courts

Beidou renforce également les capacités de l’Armée de libération du peuple dans des domaines tels que le ciblage des armes, l’orientation et d’autres services, facilitant ainsi la projection du pouvoir au-delà de ses frontières. La constellation supprime la dépendance militaire chinoise précédente à l’égard du GPS américain.

Le système Beidou a jusqu’à présent été construit par 39 lancements, envoyant 54 satellites en orbite. Le taux de réussite des missions est de 100% selon CASC.

Préparatifs du lancement de Beidou

La première indication que le lancement avait été effectué provenait d’images partagées sur les réseaux sociaux chinois. Les habitants ont également été surpris par le bruit et les vibrations.

Le premier étage et les amplificateurs latéraux du Long March 3B hypergolique devraient tomber sur la Terre. Des avis ont été émis aux villages des zones de largage calculées pour préparer l’évacuation et d’autres mesures.

Un autre utilisateur de médias sociaux a suggéré que les étapes passées étaient tombées en fonction des sons. Aucune image de débris récupérés n’a été affichée, la mission ayant eu lieu après le coucher du soleil local. Les lancements depuis Xichang entraînent fréquemment des étapes passées menaçant les zones habitées.

L’entreprise publique a déclaré début janvier qu’elle avait l’intention de réaliser plus de 40 lancements en 2020. Il s’agit notamment d’importantes missions d’infrastructure interplanétaire, lunaire et spatiale.

On ne sait pas dans quelle mesure l’épidémie de coronavirus COVID-19 et les mesures pour le contenir auront un impact sur ces plans. Les médias d’Etat chinois ont rapporté lundi que les plans de lancement du pays ne sont pour la plupart pas affectés.

La mission de mercredi était la cinquième de la Chine en 2020. Elle fait suite à un lancement 2D le 19 février à partir de Xichang. Des campagnes de lancement de nouvelles fusées Longue Marche 7A et Longue Marche 5B sont en cours au port spatial côtier de Wenchang.

Empilement d’un lanceur Long March 3B au centre de lancement de Xichang en Chine. Crédit: CASC