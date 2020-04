Un lanceur teste des moteurs à Stennis

WASHINGTON – Launcher, une start-up de lancement de petits lanceurs, a signé un accord avec le Stennis Space Center pour tester les moteurs de l’installation du Mississippi.

La société basée à New York a signé un accord de loi sur l’espace avec Stennis fin mars pour utiliser le banc d’essai E-1 au centre pour les tests de son moteur, nommé par hasard E-2, qu’il développe pour un petit lanceur.

Max Haot, PDG de Launcher, a déclaré dans une interview du 14 avril que la société avait initialement prévu de réaliser des tests de la chambre de combustion imprimée en 3D pour le moteur E-2 sur un site de test à Long Island que la société a utilisé pour des tests de petits moteurs. Ces tests font partie d’un contrat de recherche sur l’innovation dans les petites entreprises (SBIR) de l’US Air Force, d’une valeur de 1,5 million de dollars, que la société a reçu en novembre dernier lors de la journée du Pitch Day de l’Air Force à San Francisco.

“Nous avions toujours supposé que Stennis était hors de notre gamme de dépenses pour l’instant”, a-t-il déclaré. Cependant, les responsables de Stennis ont contacté la société après réception du SBIR de l’Air Force et ont discuté de la manière dont le centre pourrait supporter ces tests à un prix abordable. «Nous avons essentiellement trouvé un mode de fonctionnement et un accord qui nous convenaient à notre taille actuelle.»

Haot a déclaré qu’en effectuant des tests à Stennis, ils pouvaient éviter les problèmes environnementaux, tels que le bruit, s’ils avaient continué à utiliser leur site existant. Stennis possède également une infrastructure étendue que l’entreprise peut utiliser. Un exemple qu’il a donné est l’accès à l’azote à haute pression nécessaire pour les tests du moteur. «Si nous le faisons nous-mêmes, nous avons affaire à plus de 50 bouteilles pour chaque test. Ça vient du robinet.

Launcher travaille sur les structures de bancs d’essai spécifiques dont il a besoin pour le site, dans le but d’être prêt à commencer les essais en chambre de combustion cet été. Une complication est que Stennis est l’une des douze installations de la NASA actuellement à l’étape 4 du cadre de riposte à la pandémie de l’agence, fermant effectivement le centre, à l’exception du personnel nécessaire à la sûreté et à la sécurité. Haot a dit qu’il espère que, lorsque l’entreprise sera prête à installer le banc d’essai, le centre sera à nouveau ouvert.

L’accord est à long terme, a-t-il déclaré, afin que la société puisse également effectuer des tests de moteur E-2 à grande échelle sur le site. L’objectif est d’achever les tests du moteur d’ici la fin de 2021.

Le lanceur lui-même a pu poursuivre ses opérations pendant la pandémie étant donné que, comme de nombreuses autres entreprises aérospatiales, il est considéré comme une activité essentielle par le gouvernement. L’entreprise, cependant, «maintient l’équipe au minimum» grâce à la distanciation sociale, a-t-il déclaré. «Jusqu’à présent, les choses ont continué à évoluer.»

Launcher est l’une des nombreuses sociétés qui ont effectué des tests de moteurs chez Stennis ces dernières années. SpaceX a précédemment utilisé le site de test E-2 pour les premiers tests de son moteur Raptor qu’il développe pour ses véhicules Starship / Super Heavy. Relativity, une autre petite société de lanceurs, a signé un accord avec Stennis en 2018 pour utiliser le complexe E-4 pour les tests du moteur Aeon qu’il construit pour sa fusée Terran 1. La relativité a un accord séparé pour convertir un bâtiment à Stennis en une usine pour ces fusées.

Haot a déclaré que la société restait sur la bonne voie pour développer son petit lanceur Rocket-1 d’ici le milieu des années 2020. La société a levé 5,5 millions de dollars à ce jour, y compris le prix SBIR de l’Air Force de 1,5 million de dollars, et cherche à lever plus de fonds. «Notre principal facteur de différenciation est que nous pensons que le système de propulsion est le plus important», a-t-il déclaré, et peut être développé avec une équipe relativement petite. «Une fois que le système de propulsion aura fait ses preuves, ce n’est qu’à ce moment-là que nous voudrons évoluer et construire un véhicule. Cela prend plus de temps, mais c’est beaucoup moins de risques. »