Un médecin qui a essayé d’avertir le monde du coronavirus est dans un état critique – .

Un médecin chinois qui a été reconnu comme l’un des premiers à sonner l’alarme et à tenter d’avertir le monde de la nouvelle souche de coronavirus qui ravage maintenant la Chine est dans un état critique, selon plusieurs rapports. Le Dr Li Wenliang serait gravement malade avec une infection à coronavirus, mais il reste en vie malgré les informations contradictoires des médias affirmant qu’il était mort de la maladie.

Li a d’abord annoncé la découverte du virus et de son potentiel infectieux en décembre, mais ses affirmations ont rapidement attiré l’attention du gouvernement chinois. Il a été accusé d’avoir diffusé de fausses informations liées au virus dans le but de provoquer une panique. Aujourd’hui, des mois plus tard, le virus a infecté près de 30 000 personnes et fait plus de 560 morts.

Les rapports sur la mort de Li sont venus rapidement et furieux de Chine cette semaine, mais ont été supprimés assez rapidement. À ce moment-là, l’hôpital central de Wuhan a annoncé que Li était en effet tombé malade du coronavirus mais qu’il était toujours en vie. L’hôpital a affirmé qu’il était dans un «état critique».

“Dans la lutte contre l’épidémie de pneumonie de la nouvelle infection à coronavirus, l’ophtalmologue de notre hôpital, Li Wenliang, a malheureusement été infecté”, indique le communiqué de l’hôpital. “Il est actuellement dans un état critique et nous faisons de notre mieux pour le réanimer.”

Les circonstances malheureuses ne font que souligner le grave manque d’informations provenant de l’intérieur de la Chine concernant l’épidémie. Les rapports officiels à l’extérieur du pays montrent un nombre croissant d’infections et de décès, mais avec l’ampleur de l’épidémie, il est difficile de savoir à quel point ces chiffres sont exacts.

Le fait que l’un des médecins qui a tenté de mettre le monde en garde contre le virus soit désormais gravement atteint par l’infection est extrêmement triste. Nous allons garder les doigts croisés qu’il tire à travers.

