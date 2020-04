Un médicament anti-coronavirus révolutionnaire est déjà là – .

Le monde fait la course pour développer un vaccin contre la nouvelle infection à coronavirus, mais les premiers candidats approuvés ne seront probablement pas prêts pour une utilisation généralisée pendant environ 18 mois.

Les médecins testent plusieurs autres médicaments qui pourraient améliorer le pronostic des patients, et l’un d’eux concerne le plasma.

Les survivants du COVID-19 peuvent donner du plasma qui peut être administré à d’autres personnes pour stimuler leur réponse immunitaire au pathogène.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

La course est lancée pour développer des médicaments miracles qui peuvent aider l’humanité à se débarrasser de la nouvelle infection à coronavirus, mais nous devrons attendre jusqu’à 18 mois pour les obtenir. Ce sont des vaccins qui peuvent fournir une immunité contre le virus du SRAS-CoV-2 et éradiquer la maladie, en supposant que tout le monde sur la planète soit vacciné. Jusque-là, d’autres traitements, y compris des médicaments utilisés pour traiter diverses maladies, pourraient être utilisés pour accélérer la guérison et réduire le nombre de cas mortels. Et les médecins travaillent déjà sur le médicament «révolutionnaire» du coronavirus que nous attendons tous.

Si vous avez immédiatement pensé à l’hydroxychloroquine, l’antipaludéen qui, selon le président Trump, change la donne contre COVID-19, ce n’est pas ça. En fait, l’hydroxychloroquine est loin de devenir une cure de COVID-19. Il n’y a tout simplement pas assez de données pour soutenir l’idée que cela fonctionne. Ce qui fonctionne, cependant, c’est un ancien type de thérapie qui est maintenant personnalisé pour le traitement COVID-19.

Les reportages se concentrent souvent sur deux chiffres particuliers, notamment le nombre de nouveaux cas de COVID-19 et le nombre de morts. Et vous entendez tous les jours des histoires incroyablement tristes à la télévision sur des gens qui ne pouvaient pas combattre la maladie. Mais la réalité est que la plupart des gens vont récupérer et que beaucoup d’entre eux ne ressentent aucun symptôme. Ces personnes seront immunisées contre COVID-19 pendant un certain temps, et cette immunité peut être partagée.

Cela se fait par le don de plasma sanguin. Le plasma contient les anticorps qui ont combattu l’infection et ils peuvent être utilisés pour renforcer le système immunitaire des patients souffrant de cas graves.

Ce type de thérapie n’est pas nouveau, car il a été utilisé pour lutter contre diverses autres maladies infectieuses dans le passé. New York est l’un des endroits où les médecins ont développé un programme de plasma pour aider les personnes dans le besoin. Mais d’autres centres médicaux aux États-Unis et dans d’autres pays ont eu recours à des traitements similaires pour COVID-19.

«Nous avons tellement de patients malades. Nous croisons les doigts que cela changera la donne et accélérera vraiment la guérison de ces patients », a déclaré le Dr Jeffrey Jhang du système de santé de Mount Sinai à NBCNews.

Ce qui est également génial avec la nouvelle thérapie, c’est qu’elle implique des tests pour COVID-19. Le sang des donneurs sera testé pour voir s’ils ont des anticorps. Le microbiologiste de l’école Icahn de Mount Sinai, le Dr Florian Krammer a développé un test d’anticorps qui ne vous dit pas seulement si vous avez les bons anticorps, mais aussi la quantité d’anticorps que vous avez. De cette façon, les médecins peuvent prélever du plasma sanguin sur des patients qui ont montré la plus grande réponse immunitaire à la maladie.

Les donneurs seront également testés pour voir si le virus est toujours présent dans leur système. C’est parce qu’un patient doit être guéri de COVID-19 avant de donner du plasma. Les anticorps peuvent coexister avec le virus pendant certaines phases de la maladie.

Le problème avec ce traitement, qui pourrait changer la donne jusqu’à ce qu’un vaccin soit facilement disponible, est qu’il ne peut pas être mis à l’échelle aussi rapidement que nécessaire. Plus de 10 000 personnes ont répondu à l’appel de volontaires du mont Sinaï. Mais tous n’étaient pas atteints de la maladie, ils ne peuvent donc rien donner.

Les personnes acceptées devraient donner l’équivalent de quatre doses de plasma. Deux doses sont ensuite administrées à des patients très malades, et le mont Sinaï a ainsi traité plus de 20 de ses patients les plus malades. Des milliers de personnes supplémentaires pourraient avoir besoin du même traitement partout dans le monde. Le plasma pourrait également être utilisé comme prophylactique chez les travailleurs de la santé qui traitent régulièrement avec des patients COVID-19. Johns Hopkins teste ce type de thérapie à base de plasma dans un essai approuvé par la FDA la semaine dernière.

Si vous pensez que vous avez eu un cas de COVID-19, vous pourriez aussi bien vérifier auprès des hôpitaux locaux pour voir s’ils exécutent des programmes plasmatiques similaires pour le nouveau coronavirus. Votre système immunitaire pourrait sauver la vie des autres.

Source de l’image: CHINE NOUVELLE / SIPA / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.