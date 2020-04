Un médicament commun contre les brûlures d’estomac pourrait agir contre le coronavirus – .

Les médecins de New York étudient un médicament qui traite généralement les brûlures d’estomac pour la thérapie COVID-19.

Le nouveau coronavirus pourrait répondre à la famotidine, un médicament abordable pour les brûlures d’estomac.

Un modèle informatique a également identifié la famotidine comme un médicament potentiel qui pourrait arrêter la réplication virale.

Le nouveau coronavirus a été un véritable défi pour les médecins qui cherchent à trouver des thérapies qui pourraient empêcher la réplication du virus et ainsi réduire les complications pouvant entraîner la mort. Plusieurs médicaments qui ont été conçus et approuvés pour traiter d’autres maladies peuvent fonctionner dans les thérapies COVID-19, et certains de ces candidats sont très populaires après avoir été mentionnés dans les points de presse de la Maison Blanche. L’hydroxychloroquine et le remdesivir sont probablement les médicaments COVID-19 les plus connus qui font actuellement l’objet d’essais, bien que tous les résultats ne soient pas prometteurs. Mais les chercheurs essaient également d’autres médicaments qui peuvent avoir un effet positif sur les patients COVID-19, y compris un médicament bon marché utilisé pour traiter les brûlures d’estomac.

Appelé famotidine, ce traitement potentiel contre les coronavirus est en cours de test au Feinstein Institutes for Medical Research de Northwell Health, qui gère 23 hôpitaux dans la région de New York. Quelque 187 patients sont inclus dans l’essai clinique et Northwell espère recruter 1 200 patients.

“Il y a de nombreux exemples dans l’histoire de la médecine où un médicament qui a été conçu dans un but se révèle avoir un effet dans une autre maladie”, a déclaré le Dr Kevin Tracey à .. La famotidine pourrait être l’un d’entre eux.

“C’est générique, c’est copieux et c’est bon marché”, a expliqué le médecin. “Nous ne savons pas si cela présente un quelconque avantage. Nous ne le faisons vraiment pas. Je jure que non. Les gens espèrent quelque chose. Mais nous devons faire cet essai clinique. » Il a également conseillé aux gens de ne pas aller à la pharmacie et d’acheter le médicament simplement parce qu’il est utilisé dans un essai clinique.

Comme toujours, vous devez éviter l’automédication à la maison pour n’importe quelle condition, pas seulement le coronavirus.

Les patients de l’étude reçoivent le médicament par voie intraveineuse, à des doses à environ neuf fois ce que quelqu’un prendrait pour des brûlures d’estomac.

L’essai clinique, cependant, a une énorme mise en garde. Ce n’est pas seulement la famotidine qui est administrée aux patients. Tous les participants à l’étude prennent également de l’hydroxychloroquine. La moitié des personnes recevront de la famotidine et de l’hydroxychloroquine, tandis que l’autre moitié ne recevra que cette dernière et un placebo.

L’étude a commencé début avril lorsque l’hydroxychloroquine a été considérée comme un changement de jeu grâce aux remarques élogieuses de Trump sur l’antipaludéen. Des recherches plus récentes ont montré que l’hydroxychloroquine n’était peut-être pas le médicament miracle présenté à la télévision. L’étude de Northwell pourrait se poursuivre sans le médicament antipaludéen à l’avenir.

L’idée d’utiliser un médicament contre les brûlures d’estomac est venue d’observations faites en Chine, où un spécialiste des maladies infectieuses du Massachusetts General Hospital a remarqué que les patients COVID-19 qui recevaient également de la famotidine s’en sortaient mieux que les autres patients prenant un médicament différent. La famotidine est abordable et utilisée par les patients les plus pauvres. Des patients chinois plus riches se sont vu prescrire un médicament différent et plus cher (oméprazole) pour le même problème.

La famotidine s’est également révélée être un traitement potentiel pour le nouveau coronavirus sur un modèle informatique des laboratoires Alchem ​​basés en Floride. Apparemment, le médicament est en tête de liste, car la structure de la famotidine pourrait empêcher le virus de se répliquer.

