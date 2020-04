Un médicament contre la dysfonction érectile pourrait améliorer les cas critiques de coronavirus – .

La FDA a approuvé un essai sur le coronavirus d’un médicament utilisé pour traiter la dysfonction érectile, entre autres.

Le médicament s’est révélé prometteur dans le traitement du SDRA, une complication courante au COVID-19 pour les cas graves nécessitant une thérapie par ventilation.

Si l’essai réussit, le médicament pourrait être utilisé pour traiter jusqu’à 100 000 cas critiques.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

L’un des problèmes des nouveaux virus hautement contagieux comme le SRAS-CoV-2 qui cause COVID-19 est qu’il n’y a pas de ligne de traitement au début de l’épidémie. Des médecins en Chine et dans d’autres pays ont essayé toutes sortes de thérapies pour atténuer les effets du nouveau coronavirus sur le corps. Ils utilisent des médicaments existants qui ont été approuvés pour d’autres affections, pour traiter les symptômes, accélérer les temps de récupération et tenter de sauver les patients critiques. C’est parce qu’il faut du temps pour développer un médicament qui peut traiter le nouveau virus, tout comme il faut du temps pour trouver un vaccin qui pourrait immuniser la population générale.

Toutes sortes de substances ont été essayées pour atténuer les infections et tuer le virus, y compris les thérapies antivirales contre le VIH, les médicaments antipaludéens et les médicaments qui traitent les maladies cardiaques, pour n’en nommer que quelques-uns. Le dernier ajout à la liste est un médicament appelé Aviptadil (VIP) utilisé entre autres pour traiter la dysfonction érectile.

Le médicament est censé être utilisé pour arrêter le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) qui se développe dans les cas graves de COVID-19 et tue environ 50% des patients. Le SDRA est une insuffisance respiratoire qui peut suivre l’inflammation pulmonaire sévère affectant certaines catégories de patients, y compris les personnes âgées et les personnes souffrant d’autres conditions médicales. Ces patients doivent souvent être intubés et ventilés avec une machine, tandis qu’un ECMO secondaire peut aider à oxygéner le sang. Tous les patients qui reçoivent une oxygénothérapie et qui sont placés sous respirateurs ne sont pas assurés de survivre.

Par conséquent, le VIP pourrait être l’une des dernières lignes de défense contre le nouveau coronavirus dans les cas où des complications importantes apparaissent, comme la septicémie.

Selon la presse juive, la Food and Drug Administration (FDA) a publié une lettre «une étude peut se poursuivre» pour que deux sociétés poursuivent un essai de phase 2 avec le médicament. Il s’agit de la société pharmaceutique américano-israélienne NeuroRx et de la société suisse de développement de médicaments Relief Therapeutics.

“Lors d’un précédent essai de VIP pour SDRA causé par une septicémie, sept patients sur huit sous ventilation mécanique ont montré une amélioration substantielle, et six ont finalement quitté l’hôpital en vie”, a déclaré le professeur PDG de NeuroRx, Jonathan Javitt. «Les patients sous respirateurs pour COVID-19 n’ont que 50% de chances de survie.»

«Si les premiers résultats peuvent être reproduits dans les SDRA causés par COVID-19, ce traitement pourrait avoir un impact majeur à la fois sur la survie au COVID-19 et sur la disponibilité de ventilateurs pour ceux qui en ont désespérément besoin.»

Le médicament est utilisé depuis 20 ans dans des essais sur la sarcoïdose, la fibrose pulmonaire et l’hypertension pulmonaire. Il a été approuvé pour le traitement des lésions pulmonaires aiguës et il est utilisé pour traiter la dysfonction érectile en Europe.

Javitt a déclaré que si l’essai devait prouver son efficacité, Relief disposerait d’un approvisionnement suffisant pour traiter 100 000 Américains.

Au moment d’écrire ces lignes, les États-Unis comptaient près de 190 000 cas confirmés, dont plus de 4 000 décès. Tous les patients diagnostiqués positifs au COVID-19 ne présenteront pas de symptômes, et beaucoup n’auront pas besoin d’être traités dans les hôpitaux ou de recevoir une oxygénothérapie.

Source de l’image: John Minchillo / AP / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.