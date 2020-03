Un monument vieux de 25 000 ans construit avec des os de mammouth étonne les scientifiques – .

Une énorme structure osseuse de mammouth découverte en Russie a été recherchée par des chercheurs.

La structure circulaire remonte à 25 000 ans et les scientifiques ont trouvé des preuves de la combustion du bois à l’intérieur.

Qu’ils soient construits comme abri ou comme une sorte de monument avec une signification plus élevée, les ossements de dizaines de mammouths ont été utilisés dans sa construction.

Les archéologues ont mis au jour un monument étrange construit par d’anciens humains en Russie. C’est une grande structure circulaire construite en utilisant les os d’une créature qu’aucun humain vivant n’a jamais vue: un mammouth. La meilleure partie? Personne ne sait à quoi il a servi pour expliquer pourquoi il existe en premier lieu.

D’autres monuments en os de mammouth ont été trouvés en Russie dans le passé, bien que cet endroit particulier ait battu les autres en termes de taille. À 41 pieds de diamètre, c’est assez grand, mais il est difficile de savoir qui l’a fait et pourquoi.

La meilleure supposition à ce stade est que les structures osseuses de mammouth jonchées dans la région étaient le siège de maisons ou d’autres abris. Cet exemple surdimensionné datant de 25 000 ans aurait pu assurer la sécurité des éléments pour plusieurs personnes, mais était-ce vraiment son utilisation principale? C’est une question à laquelle les chercheurs tentent toujours de répondre.

Le monument circulaire qui a survécu jusqu’à aujourd’hui n’offre pas beaucoup d’indices. Il ne semble pas y avoir d’entrée désignée, et sa forme circulaire suggère qu’il pourrait avoir un but au-delà du simple abri. À l’intérieur du cercle, l’équipe a pu trouver des traces de bois brûlé, suggérant que la structure pouvait avoir été utilisée pendant les hivers glaciaux.

“Les os de mammouths sont très lourds, et la construction de la structure circulaire représente un énorme investissement de temps et d’énergie par les humains qui l’ont construit”, a déclaré l’auteur principal Alexander Pryor dans un communiqué. “Cela signifiait clairement quelque chose pour eux, et il y avait très probablement un élément rituel, même si la structure avait finalement une sorte de but pratique aussi.”

La structure comprend les restes d’un grand nombre de mammouths. L’équipe comptait 64 crânes de mammouth incroyables et 51 mandibules. Cela fait beaucoup de chasse et de transport dans le but de le construire, et suggère que les anciens humains ont anéanti les animaux en grand nombre.

En plus des ossements de mammouths, les chercheurs ont pu trouver des indices sur ce que les habitants du site mangeaient, à part une abondante viande de mammouth. “Nous avons trouvé des morceaux de tissus végétaux mous que l’on trouve généralement dans les racines ou les tubercules comestibles, faisant allusion à une composante végétale alimentaire dans l’alimentation des gens”, révèle Pryor. “Ces découvertes sont importantes car elles illustrent comment nos ancêtres humains se sont adaptés pour survivre aux environnements difficiles de la dernière période glaciaire en utilisant les ressources qu’ils ont trouvées autour d’eux.”

C’est une fenêtre intéressante sur la vie des humains anciens, et même si nous ne savons pas exactement pourquoi elle existe, le fait que nous l’avons trouvée 25 000 ans plus tard est quelque chose de très spécial.

