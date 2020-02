Un navire fantôme abandonné se jette à terre en Irlande sans équipage, et nous sommes tellement effrayés – .

Les navires fantômes sont généralement un peu plus que le prix des films d’horreur et des jeux vidéo de nos jours, mais de temps en temps un véritable navire fantôme se lave. C’est ce qui vient de se produire dans le village de Ballycotton en Irlande, où le MV Alta, un cargo de plus de 250 pieds, a percuté la côte rocheuse après plus d’un an de dérive sans équipage en mer.

Le navire est complètement abandonné, ce qui crée une scène effrayante alors qu’il se trouve à terre près du rivage. Mais comment un navire comme celui-ci fait-il face à un tel sort? C’est une histoire sauvage et tordue, alors détendez-vous et profitez-en.

Comme le rapporte The Guardian, le navire a d’abord rencontré des problèmes à la fin de 2018. Désactivé et incapable de continuer, le navire a été abandonné et son équipage a été sauvé par les garde-côtes américains. Les propriétaires prévoyaient de le remorquer vers un port pour le service, mais il a été détourné en cours de route.

Il a disparu pendant plusieurs mois et n’a été redécouvert qu’à la mi-2019 lorsque la Royal Navy est arrivée sans équipage à bord. Depuis le dernier repérage, le navire aurait dérivé d’Afrique, autour de l’Espagne et s’est retrouvé échoué sur les côtes de l’Irlande. Maintenant, c’est aux autorités locales de décider quoi faire avec le navire tout en évitant tout dommage environnemental.

“Le Conseil du comté de Cork, qui est responsable des risques de pollution par les hydrocarbures à terre, continue de surveiller ce navire en relation avec tout déversement d’hydrocarbures ou tout risque découlant de la cargaison”, a déclaré le Conseil du comté de Cork dans un communiqué. «Le Conseil comprend que le navire était probablement alimenté au diesel, ce qui présente moins de risques de pollution que le mazout lourd. Le niveau de risque exact ne peut pas être confirmé pour le moment. Le navire sera inspecté demain à la lumière du jour et depuis un point d’observation terrestre afin d’y accéder plus loin. »

Source de l’image: DOCUMENT DE LA GARDE CÔTE D’IRLANDE / EPA-EFE / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

