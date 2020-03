Un nouveau combo de médicaments élimine le coronavirus chez les patients – .

Une combinaison de deux médicaments existants se révèle efficace pour éliminer le nouveau coronavirus chez les patients confirmés infectés.

Le traitement à la fois par l’hydroxychloroquine, un médicament antipaludique et l’antibiotique azithromycine a considérablement raccourci le temps de récupération pour les personnes atteintes de COVID-19.

D’autres essais à plus grande échelle seront nécessaires avant de savoir à quel point ce combo de médicaments est efficace.

Une combinaison spécifique de médicaments existants a montré qu’il est capable d’éliminer le nouveau coronavirus dans une étude à petite échelle menée en France. Les médecins ont donné aux patients confirmés de COVID-19 un cocktail de médicaments qui comprenait l’hydroxychloroquine, un antipaludéen, et l’antibiotique azithromycine. Les résultats de l’essai ont été publiés dans l’International Journal of Antimicrobial Agents.

Au total, 30 patients COVID-19 ont participé aux essais. Les participants ont été répartis en trois groupes. Dix des patients n’ont reçu que le médicament antipaludique, tandis qu’un autre groupe de dix reçoit à la fois l’hydroxychloroquine en combinaison avec l’antibiotique. Le troisième groupe de 10 était le groupe témoin et n’a reçu aucun traitement.

Remarquablement, le médicament anti-paludisme s’est avéré réduire considérablement la durée de l’infection chez les patients qui l’ont reçu, mais la combinaison des deux médicaments a produit des résultats vraiment étonnants. En fait, au cinquième jour de traitement, tous les patients qui ont reçu le combo de médicaments étaient négatifs pour le virus actif.

Le test est certes prometteur, mais il était si petit qu’il était difficile de savoir combien de stock il fallait y mettre. Un test beaucoup plus vaste nous donnerait une idée plus précise de l’efficacité de ces options de traitement, mais il est difficile de ne pas se sentir optimiste à ce sujet sur la base de ces résultats.

Ce n’est pas le seul essai médicamenteux à examiner l’efficacité des médicaments existants sur les patients COVID-19, et plusieurs traitements expérimentaux sont prometteurs. Un médicament contre la grippe en provenance du Japon pourrait être efficace dans le traitement des patients, selon un rapport de la Chine au début de cette semaine, tandis que d’autres institutions expérimentent avec le losartan, un médicament contre l’hypertension, pour voir s’il peut empêcher le virus d’infecter les patients en premier lieu.

Ce qui a permis à la pandémie de COVID-19 de provoquer une telle perturbation dans nos vies, c’est que nous en savons si peu à ce sujet. Non, ce n’est pas le virus le plus mortel au monde, pas de loin, mais il est extrêmement contagieux et se propage rapidement à travers une population. Il est vital de trouver des médicaments efficaces pour lutter contre cette propagation, et il est naturel que nous essayions d’abord les options existantes pendant que d’autres médicaments conçus spécifiquement pour cette maladie sont en cours de développement.

Pour l’instant, pratiquer la distanciation sociale et suivre les conseils des responsables de la santé pour rester à la maison et s’éviter sont les choses les plus importantes que nous pouvons faire pour ralentir l’épidémie. Donner à nos systèmes de santé la possibilité de respirer et de ne pas enterrer les hôpitaux sous un flot de patients aidera à atténuer les conséquences graves, et cette responsabilité est partagée également par nous tous.

Source de l’image: MOURAD BALTI TOUATI / EPA-EFE / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.