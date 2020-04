Un nouveau désinfectant peut tuer le coronavirus sur les surfaces pendant 90 jours

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Hong Kong a été l’un des premiers épicentres de la pandémie de coronavirus, et les responsables de la santé publique commencent à peine à maîtriser la situation. Un nouveau type de désinfectant pourrait aider à faire baisser les infections au COVID-19 et à combattre les futures maladies. Des chercheurs de l’Université des sciences et technologies de Hong Kong (HKUST) ont mis au point un désinfectant qui peut protéger les surfaces jusqu’à 90 jours.

Actuellement, les responsables de la santé publique recommandent d’utiliser des substances comme l’eau de Javel pour nettoyer les surfaces. Cela tuera le virus du SRAS-CoV-2 et la plupart des autres micro-organismes. Cependant, la protection est de courte durée. Les propriétés antimicrobiennes des désinfectants traditionnels diminuent rapidement à mesure que les substances s’évaporent. Dès que quelqu’un touche à nouveau cette surface, c’est un vecteur potentiel de transmission de maladies. Le nouveau désinfectant «MAP-1» de HKUST résout ce problème en gardant sa charge utile stérilisante en réserve quand elle en a vraiment besoin.

MAP-1 est un vaporisateur qui recouvre et s’évapore sur les surfaces, mais il est beaucoup plus avancé que l’eau de Javel ou l’alcool. Le spray transporte des millions de nanocapsules de polymère qui adhèrent aux surfaces et y restent après que le liquide porteur a séché. Ces capsules non toxiques contiennent un désinfectant qui reste en suspension jusqu’au toucher. La chaleur d’une main ou l’humidité active les capsules, libérant du désinfectant sur la surface. Il est non seulement efficace contre le coronavirus, mais aussi contre d’autres virus comme la rougeole et la rubéole et les bactéries potentiellement dangereuses.

La longévité de MAP-1 variera en fonction de la fréquence à laquelle quelqu’un le touche, mais HKUST dit qu’il peut durer jusqu’à 90 jours. Les nanocapsules peuvent adhérer à des surfaces dures comme les poignées de porte, les comptoirs et les mains courantes, mais elles fonctionnent également sur des matériaux souples comme le tissu, le plastique, etc. Après les tests effectués par HKUST, une société appelée Germagic a signé pour fabriquer et distribuer MAP-1, qu’elle a dénommée “Germagic Thyme”.

Germagic a déjà appliqué le matériau à plus d’un millier de foyers à faible revenu à Hong Kong. Ces maisons comptent généralement de nombreux résidents vivant à proximité les uns des autres, ce qui fait de la transmission des maladies une plus grande menace. Le revêtement de grands espaces publics comme les écoles peut coûter quelques milliers de dollars, mais ce n’est pas beaucoup plus que le nettoyage en profondeur de ces installations avec des désinfectants traditionnels plusieurs fois par jour, comme le recommandent de nombreux responsables de la santé. Germagic commencera bientôt à vendre MAP-1 directement aux consommateurs dans des bouteilles de 50 à 200 ml. La société affirme que ceux-ci coûteront entre 9 $ et 32 ​​$.

