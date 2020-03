Un nouveau kit de test rapide de coronavirus donnerait un diagnostic instantané à la maison – .

Des chercheurs du Royaume-Uni ont développé un appareil de test de coronavirus connecté à un smartphone qui peut être utilisé à domicile pour un diagnostic rapide.

Le kit de test COVID-19 n’aurait pas à être livré à un laboratoire et pourrait aider les professionnels de la santé à élargir la portée du dépistage des coronavirus.

L’appareil ne coûterait qu’environ 120 $ et pourrait traiter jusqu’à six écouvillons en même temps.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Des tests approfondis pour le nouveau coronavirus ont aidé la Corée du Sud à réduire le nombre de nouveaux cas ou à aplatir la courbe, même s’il y a quelques semaines, il semblait que le pays serait la prochaine grande zone chaude COVID-19 au monde après la Chine. L’inverse s’est produit dans presque tous les autres pays qui ont enregistré un pic massif de cas ces derniers jours. Les gouvernements ont été pris au dépourvu par l’épidémie de coronavirus, même si la Chine a donné au monde près de deux mois pour se préparer. De vastes campagnes de tests donneraient à chaque pays une image réelle de l’épidémie locale de coronavirus. Cela aiderait également différentes régions à trouver des mesures pour limiter la propagation de la maladie et fournir des soins avant que les symptômes ne s’aggravent.

Les tests ne sont pas disponibles pour tous les patients dans la plupart des pays, et c’est parce qu’il n’y a pas suffisamment de kits. De plus, certains tests prennent trop de temps à traiter, il y a donc certainement un besoin de meilleures méthodes plus rapides. Au cours des dernières semaines seulement, nous avons vu des recherches décrivant des tests pouvant donner des résultats en 30 à 45 minutes. Mais la vitesse n’est pas tout. Les tests doivent être accessibles au plus grand nombre de personnes possible, et c’est là qu’un appareil de test intelligent du Royaume-Uni pourrait aider. Les scientifiques ont développé un test intelligent et rapide qui peut être utilisé par n’importe qui dans le confort de sa propre maison.

Des chercheurs de l’Université Brunel de Londres, de l’Université de Lancaster et de l’Université de Surrey ont mis au point un test révolutionnaire qui détecte le virus COVID-19 en seulement 30 minutes, a annoncé l’Université de Lancaster. Ils utilisent «l’intelligence artificielle, le traitement d’images, la virologie moléculaire et une vaste expérience des technologies appliquées» pour développer le kit de test. Le système ne coûterait qu’environ 100 £ (117 $) et il peut traiter jusqu’à six prélèvements nasaux ou de gorge à la fois, ce qui coûterait 4 £ (4,7 $) par personne. L’appareil portable contient une batterie et se connecte à un smartphone pour fournir les résultats. Cela signifie que les écouvillons n’ont pas besoin d’être amenés à un laboratoire pour le traitement, et les résultats sont aussi proches de l’instant que nous allons obtenir.

Ces trousses pourraient être utilisées par des personnes isolées qui soupçonnent qu’elles pourraient avoir été infectées, ou par des patients COVID-19 qui pensent avoir guéri. Il existe de nombreux cas d’utilisation pour un kit de test COVID-19 portable, et il pourrait être déployé à travers le monde, même dans des endroits éloignés qui n’ont pas accès à de bons soins de santé.

«Le système intelligent permettra de retrouver toutes les personnes qui ont été en contact étroit avec le patient nouvellement identifié au cours des 14 derniers jours, de les alerter de la menace d’avoir CoVID-19 et de leur conseiller quoi faire via l’application pour téléphone portable», note le rapport. . On ne sait pas comment le système pourrait suivre les autres utilisateurs, mais l’application pourrait facilement utiliser les capacités de géolocalisation d’un smartphone pour cela.

Le test semble trop beau pour être vrai, mais c’est certainement le genre d’innovation qu’une pandémie de cette ampleur peut favoriser. Des approbations réglementaires appropriées seraient nécessaires avant qu’un tel test ne devienne réalité, mais les chercheurs semblent convaincus que leur invention pourrait être utile pour ralentir la propagation du nouveau coronavirus.

“Normalement, quelque chose comme ça devrait passer par des essais cliniques”, a déclaré le professeur Brunam University de Londres Brunamhanda Balachandran. «Mais ce n’est pas une situation normale. Selon le modèle de l’Imperial College, cette pandémie pourrait durer 18 mois. Et les cas augmenteront au cours des prochains mois. Tout le monde réclame ces tests, et beaucoup prendront beaucoup de temps. Nous avons un temps limité pour arrêter la propagation du virus, donc quelque chose comme ça va aider. La vitesse est essentielle. Avec l’aide des hôpitaux locaux, nous visons à effectuer un nombre limité de tests avec les échantillons positifs et négatifs disponibles. »

On ne sait pas quand, ni même si ce test sera disponible au Royaume-Uni ou dans d’autres régions.

Ces chercheurs britanniques ne sont pas les seuls à travailler sur les tests COVID-19 à domicile. Amazon Care aidera Seattle à effectuer des tests COVID-19 à domicile, a rapporté CNBC il y a quelques jours. Mais Amazon livrera et ramassera les kits, donc la méthode n’est pas aussi sophistiquée. Pourtant, il s’agit d’un autre type de procédure de dépistage des coronavirus qui peut aider les autorités locales à déterminer l’ampleur de l’épidémie. Les participants qui présentent des symptômes ou qui sont asymptomatiques auto-administreront les tests à Seattle, mais l’analyse se fera dans un laboratoire approprié. En cas de détection du nouveau coronavirus, le patient sera contacté par un professionnel de santé.

Source de l’image: IAN LANGSDON / EPA-EFE / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.