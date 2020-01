Un nouveau site Web suit la flambée de coronavirus en temps réel

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Il faudrait vivre sous un rocher très isolé pour ignorer la dangereuse épidémie de coronavirus centrée sur la ville de Wuhan en Chine. La maladie a infecté plusieurs milliers de personnes et plus de 100 sont décédées. Des chercheurs de l’Université Johns Hopkins ont créé un nouvel outil pour suivre et visualiser l’épidémie. Dans un monde où il est facile de diffuser des informations incorrectes, il peut être essentiel d’avoir une source faisant autorité et facilement digestible comme celle-ci.

La Chine aurait cherché à garder l’épidémie secrète, arrêtant les personnes qui ont publié des articles sur le virus sur les réseaux sociaux. Cependant, la propagation rapide des infections à coronavirus a rapidement rendu impossible la dissimulation. Le gouvernement chinois a finalement scellé la ville de Wuhan alors qu’il tentait de maîtriser la situation, mais de nombreuses personnes ont quitté la ville avant que cela ne se produise. Les provinces environnantes ont confirmé plusieurs dizaines d’infections, et il y a une poignée de cas dans d’autres pays comme la Thaïlande, le Japon et les États-Unis.

Les coronavirus sont une cause fréquente d’infections respiratoires chez l’homme – c’est l’un des agents pathogènes qui peuvent provoquer le «rhume». Cependant, certaines souches peuvent être beaucoup plus dangereuses. Par exemple, l’épidémie de SRAS de 2003 était une souche de coronavirus appelée SARS-CoV. La nouvelle souche n’a pas d’acronyme de fantaisie. Il est simplement connu comme le nouveau coronavirus (2019-nCoV). Sur plus de 4 000 infections, 106 sont décédées et seulement 79 se sont complètement rétablies.

L’outil Johns Hopkins affiche une carte avec des cercles indiquant les zones avec des infections confirmées. Vous pouvez cliquer sur chacun pour obtenir un décompte des infections, des décès et des récupérations. Des panneaux plus petits entourent la carte avec des données supplémentaires comme une liste des régions organisées du plus au plus petit nombre de cas, un graphique des infections au fil du temps et une liste de tous les pays où le coronavirus a frappé.

Le tracker se mettra à jour avec les informations officielles les plus à jour dès qu’elles seront disponibles. Certains experts s’inquiètent du fait que le nombre réel d’infections soit beaucoup plus élevé que le total rapporté, mais c’est le meilleur que nous ayons. La communauté médicale n’a pas encore atteint un consensus sur la façon dont cette épidémie se déroulera, mais la plupart semblent penser qu’elle sera moins grave que le SRAS. Vous pouvez garder un œil sur le tracker pour vous calmer et vous n’aurez probablement pas à sortir le masque facial.

