Un nouveau test de coronavirus peut retourner des résultats en 30 minutes – .

Les scientifiques d’Oxford ont développé un nouveau test pour le coronavirus qui renvoie un résultat en aussi peu que 30 minutes, bien plus rapidement que n’importe quel test existant.

Le test est très précis et peut détecter même les premiers stades de l’infection, ce qui en fait un excellent outil pour la communauté des soins de santé.

Un dispositif est en cours de développement pour rendre le test facile à utiliser par les médecins et les patients, mais on ne sait pas quand il sera disponible pour une utilisation généralisée.

Un nouveau test de coronavirus développé par des scientifiques de l’Université d’Oxford pourrait s’avérer être une arme vitale contre la propagation rapide du COVID-19. Le test, qui a été développé spécifiquement pour détecter le nouveau coronavirus, peut renvoyer des résultats en aussi peu que 30 minutes.

L’un des plus grands obstacles à la cartographie rapide et précise de la propagation de la pandémie de coronavirus a été non seulement la distribution des kits de test, mais le temps nécessaire à ces tests pour produire un résultat positif ou négatif. Beaucoup des premiers tests ont pris des jours avant que les médecins ne connaissent le résultat, mais cela a été raccourci à moins d’une journée, et les nouveaux tests donnent souvent des résultats allant de quelques heures à 90 minutes.

Il est essentiel que les médecins puissent détecter de nouveaux cas de COVID-19 dès que possible. Cela permettra aux responsables de la santé de cartographier la propagation du virus et de mieux planifier la manière de le combattre via des quarantaines, des blocages et d’autres mesures. Attendre des heures, voire des jours, pour savoir si quelqu’un a la maladie entrave ces efforts. Un test qui ne prend qu’une demi-heure pour produire un résultat serait une énorme mise à niveau.

“La beauté de ce nouveau test réside dans la conception de la détection virale qui peut reconnaître spécifiquement l’ARN et les fragments d’ARN du SARS-CoV-2 (COVID-19)”, a déclaré le professeur Wei Huang d’Oxford dans un communiqué. “Le test a des contrôles intégrés pour éviter les faux positifs ou négatifs et les résultats ont été très précis.”

Dans une mise à jour publiée sur le site Web de l’université, le test est décrit comme «très sensible», ce qui le rend capable de détecter une infection même à ses débuts, offrant potentiellement aux patients et aux médecins encore plus de temps pour prédire les conséquences graves pour la santé des personnes considérées risque élevé.

Après des tests approfondis, les scientifiques pensent que la technologie fonctionne assez bien pour être déployée immédiatement, mais cela signifie produire des tests à grande échelle. Ils travaillent actuellement à la construction d’un «appareil intégré» qui pourrait être facilement utilisé par les médecins ainsi que les patients qui souhaitent s’auto-tester. On ne sait pas exactement quand ce nouveau test sera disponible.

À l’heure actuelle, il est toujours extrêmement important de pratiquer l’auto-isolement et la distanciation sociale pour freiner la propagation de la maladie pendant que nous attendons des options de test plus rapides et éventuellement un vaccin.

