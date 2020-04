Un nouveau traitement simple sauve la vie des patients atteints de coronavirus – .

Les patients atteints de coronavirus présentant des symptômes respiratoires graves peuvent bénéficier d’être placés sur le ventre plutôt que sur le dos pendant le traitement.

Être allongé sur le ventre “ouvre des parties du poumon” qui ne s’ouvrent pas lorsqu’une personne est à plat sur le dos.

Des rapports anecdotiques de médecins suggèrent que la position couchée peut améliorer considérablement les niveaux d’oxygène dans le sang et potentiellement augmenter les taux de survie.

La nouvelle pandémie de coronavirus a déjà fait plus de cent mille morts dans le monde. Avec plus de 1,4 million de cas actifs au dernier décompte, il y a encore beaucoup de gens qui ont besoin d’être sauvés, et les patients les plus gravement malades sont surveillés en permanence dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs. En règle générale, ces patients sont confortablement positionnés sur le dos, mais les médecins réalisent maintenant qu’une posture différente pourrait réellement sauver des vies.

Comme le rapporte ., les médecins traitant des patients souffrant de coronavirus qui ont du mal à respirer apprennent que le fait de retourner l’individu sur son ventre plutôt que sur son dos peut améliorer considérablement son état. La nouvelle survient juste un jour après qu’une équipe différente de médecins a fait une découverte intrigante sur l’un des symptômes les plus étranges des coronavirus qui a fait son apparition chez les patients. Cette nouvelle technique de repositionnement semble fonctionner à la fois pour les patients sous sédation et ventilés présentant des symptômes graves ainsi que pour les patients qui ne sont pas sous respirateurs, et elle pourrait entraîner une augmentation des taux de survie si elle s’avérait efficace à la suite de nouvelles recherches.

Renverser un patient ayant des problèmes respiratoires sur le ventre n’est pas un concept entièrement nouveau. En France, les médecins ont expérimenté la même technique pour les patients atteints du syndrome de détresse respiratoire aiguë sévère (SDRA) qui étaient sous respirateurs pour respirer. Ceux placés sur le ventre avaient plus de chances de survivre que ceux qui restaient sur le dos.

Maintenant, cette même idée est appliquée aux patients atteints de coronavirus ayant des difficultés respiratoires, et les médecins disent que cela fonctionne. Des preuves anecdotiques suggèrent que placer un patient en position «couchée» peut augmenter considérablement ses niveaux d’oxygène dans le sang en peu de temps.

“Une fois que vous voyez que cela fonctionne, vous voulez en faire plus, et vous voyez que cela fonctionne presque immédiatement”, a déclaré à . le Dr Kathryn Hibbert, directrice de l’USI médicale au Massachusetts General Hospital. “En les mettant sur le ventre, nous ouvrons des parties du poumon qui ne s’ouvraient pas auparavant.”

C’est une excellente nouvelle, mais il y a un hic: placer les patients sur le ventre ne va pas sans sa part de risques. Selon leur état, certains patients sévères peuvent avoir besoin d’une sédation plus profonde pour rester sur le ventre tout en étant ventilés. Les médecins doivent finalement faire l’appel et décider pour quels patients le risque est justifié.

Un essai clinique en cours au Rush University Medical Center vise à produire des données tangibles sur les avantages de la technique et sur les patients qui y bénéficient le plus d’être placés sur le ventre plutôt que sur le dos. La recherche pourrait fournir des directives importantes et vitales pour les patients COVID-19.

