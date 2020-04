Un nouveau type de test sanguin peut aider à diagnostiquer le cancer avant l’apparition des symptômes – .

Des chercheurs de l’Université Johns Hopkins ont aidé à développer un test sanguin qui peut détecter les cancers avant que le patient ne devienne symptomatique.

Le test, qui est encore en développement, ne sera pas prêt pour une utilisation généralisée pendant un certain temps, a repéré des cancers que d’autres méthodes de dépistage ont manqué.

Cependant, il a également produit des faux positifs et des faux négatifs.

Dans la lutte contre le cancer, le temps est tout. La détection précoce de la maladie peut faire la différence entre la vie et la mort, de sorte que la technologie de dépistage devient plus précise et plus de vies peuvent être sauvées. Mis à part le traitement réel de la maladie, le moment avec lequel elle est découverte est la variable la plus importante pour déterminer les résultats d’un patient.

Maintenant, des chercheurs de l’Université Johns Hopkins ont développé un test sanguin qui, selon eux, pourrait aider à détecter les cancers avant même que les patients commencent à ressentir des symptômes. Ce serait l’outil ultime de dépistage, et c’est le sujet d’un nouveau document de recherche publié dans la revue Science.

Le nouveau type de test sanguin n’est pas exactement prêt pour le grand public, mais les premiers résultats sont prometteurs. Les chercheurs disent que lorsqu’il est appliqué à un ensemble d’échantillons de sang et à une méthode de dépistage standard, le système a pu détecter 100% de cancers de plus que la procédure de dépistage typique ne pouvait le faire à elle seule. Cela ressemble à des nouvelles vraiment incroyables, mais il y a un hic.

Le nouveau test sanguin, bien que puissant, n’est pas aussi précis que les médecins le préféreraient probablement. En fait, il a en fait raté plus de cancers qu’il n’en a trouvé, ce qui signifie que s’il était utilisé comme seule méthode de dépistage, il serait considérablement insuffisant. Cependant, les soi-disant «biopsies liquides» semblent encore incroyablement prometteuses en tant que méthode de dépistage supplémentaire et, à mesure que la technologie devient de plus en plus précise, elle pourrait devenir une option de dépistage de première ligne.

Pour l’étude, les chercheurs ont recruté environ 10 000 femmes âgées de 65 à 75 ans. Aucune des femmes n’avait d’antécédents de cancer. Au cours d’une année, les femmes ont été régulièrement dépistées à l’aide du test sanguin ainsi que des mesures de dépistage traditionnelles. En fin de compte, 96 des participants ont reçu un diagnostic de cancer. Les méthodes de dépistage typiques – comme les mammographies – représentaient 24 des diagnostics, tandis que le test sanguin a repéré 26 des cancers. Les 46 autres cas ont été découverts de diverses autres manières non liées à l’étude.

Ainsi, le test s’est avéré utile pour un nombre important de patients. C’est bon. Cependant, il a également produit un certain nombre de faux positifs qui ont conduit certaines femmes à subir des analyses supplémentaires qui n’étaient finalement pas nécessaires.

Il reste évidemment du travail à faire ici. Les chercheurs soulignent rapidement que ce système n’est pas quelque chose que vous allez voir dans le cabinet de votre médecin la semaine prochaine… ni même l’année prochaine. Une fois que le test est à un point où ses créateurs sont confiants dans sa capacité à sauver des vies, il devra encore obtenir un coup de pouce de la FDA.

